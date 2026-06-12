Alberone Júnior, pioneiro do crossfit no Brasil, morre aos 48 anos

A comunidade esportiva do Ceará se despediu nesta semana de um dos nomes mais importantes do crossfit no país. O empresário Alberone Júnior morreu aos 48 anos, na última quarta-feira (10/6), em Fortaleza, após permanecer internado em estado grave por cerca de duas semanas. A causa da morte não foi divulgada.

Reconhecido como um dos pioneiros da modalidade no Brasil, Alberone acumulava mais de 25 anos de experiência na área de atividades físicas e desempenhou papel fundamental na expansão da modalidade, especialmente na região Nordeste. O sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (11/6), na capital cearense.

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À frente de um box de crossfit em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, ele atuava há mais de 14 anos com a modalidade. Entre suas conquistas, estava o fato de ser um dos primeiros treinadores certificados L1 CrossFit da América do Sul e um dos idealizadores do primeiro box afiliado da modalidade na região Nordeste.

Durante o período de internação, amigos, alunos e integrantes da comunidade esportiva mobilizaram correntes de oração pelas redes sociais em apoio ao treinador. Em homenagem publicada pela academia da qual era proprietário, Alberone foi lembrado pela trajetória construída ao longo de décadas dedicadas ao esporte e ao desenvolvimento de atletas.

“Com mais de 25 anos de expertise em atividades físicas e mais de 14 anos como um dos pioneiros do CrossFit no Brasil, Alberone Jr. traz consigo uma bagagem única e uma paixão inigualável pelo que faz”, destaca a nota.

O texto também ressalta a proximidade do treinador com os alunos e sua dedicação diária ao esporte. “Sua dedicação é palpável, pois ele está presente todos os dias em nossa sala de treino, compartilhando sua sabedoria e experiência com nossos membros.”

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A academia ainda destacou o legado deixado pelo profissional. Segundo a nota, Alberone manteve “um compromisso inabalável com a transformação pessoal de milhares de pessoas ao longo dos anos”, marca que o tornou uma das principais referências do crossfit no país.

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