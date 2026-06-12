"Buquê de sardinha" e amor: conheça o casal apaixonado de lontras

Lontra Eva "disse sim" a Carlos em celebração do Dia dos Namorados, marcando a formação do novo casal no Oceanic Aquarium - (crédito: Divulgação)

Duas lontras-neotropicais resgatadas por órgãos ambientais iniciaram um novo capítulo de suas vidas no Oceanic Aquarium, em Balneário Camboriú (SC). Carlos e Eva passaram a dividir o mesmo habitat e formam um novo casal na atração.

A união ocorreu após um processo gradual de aproximação que durou três semanas, conduzido pela equipe técnica do aquário. A adaptação foi feita em etapas para garantir o bem-estar dos animais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Inicialmente, a equipe promoveu o contato indireto com objetos que carregavam o cheiro de cada um. Em seguida, Eva começou a visitar o recinto por curtos períodos, até que ambos demonstraram aceitação para viver juntos.

“O processo foi um sucesso, começamos trocando cartinhas de amor entre os dois com cheiro deles, para irem se acostumando. Foram três semanas até que se adaptassem, se aceitassem, e agora a Eva mora com o Carlos”, explica a veterinária Juliana Formágio.

Buquê de sardinha

Para celebrar o Dia dos Namorados, o casal recebeu um enriquecimento ambiental temático. Eva ganhou um "buquê" feito com sardinhas e folhas, enquanto o habitat foi decorado com corações e um cartaz com a pergunta: "Quer namorar comigo?".

Essa atividade faz parte das estratégias que estimulam comportamentos naturais e contribuem para o bem-estar físico e mental dos animais por meio de desafios e interações.

Carlos vive no Oceanic Aquarium desde 2019, após ser resgatado pela Polícia Ambiental do Pará com cerca de um ano, sem condições de retornar à natureza. Eva chegou recentemente, encontrada órfã e resgatada pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA).

A história do casal destaca a importância da conservação da espécie. As lontras-neotropicais enfrentam ameaças como a degradação de habitats, a poluição de rios e conflitos com atividades humanas.

O clima romântico se estendeu a outros moradores do aquário. Casais de capivaras, pinguins, aves e tubarões também receberam enriquecimentos temáticos, com alimentos em formato de coração e elementos decorativos.

O Oceanic Aquarium abriga cerca de 170 espécies e promove a campanha "Brasileiro Paga Meia" durante o mês de junho. Os ingressos antecipados partem de R$ 49,90 para visitas realizadas até o dia 30.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.