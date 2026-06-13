Seis pessoas são presas por morte em salto de rope jumping sem corda

A polícia militar prendeu seis pessoas pela morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante atividade de rope jumping, conforme informou a prefeitura de Limeira (SP) em comunicado oficial.

A jovem foi lançada de uma altura de 40 metros sem que a corda estivesse devidamente presa a seu corpo. O momento em que ela é jogada da Ponte do Esqueleto foi registrado em vídeo que se espalhou pelas redes sociais.

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Os instrutores que aparecem nas imagens usam camisas com os nomes das empresas Entre Cordas e Ih Voei. A reportagem tentou contato com as duas, mas não teve resposta até a publicação deste texto.

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Mulher morre ao saltar de Rope Jump após funcionários de uma empresa de esportes esquecerem de amarrar a corda de segurança na vítima. A tragédia aconteceu em Limeira-SP, cidade Natal do Presidente Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/8FRKZk6ro5 June 13, 2026

Em perfis nas redes sociais, os instrutores registravam vários saltos de rope jumping, inclusive com crianças. Em dezembro de 2025, o salto com a Entre Cordas custava R$ 130.

Prefeitura afirma que vai processar governo federal por omissão

A prefeitura de Limeira afirmou ainda que a "responsabilidade pela fiscalização, manutenção e controle de acesso à Ponte do Esqueleto é exclusivamente do governo federal". A administração municipal comunicou que vai processar a União por "omissão".

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A prefeitura comunicou que havia encaminhado ofícios pedindo medidas de segurança. "Desde o início de 2025, a administração municipal vinha adotando medidas administrativas e cobrando providências junto aos órgãos federais responsáveis pela área", disse.

O prefeito, Murilo Félix (Podemos), afirmou que a área "apresenta riscos conhecidos há anos".

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Uma ciclista morreu ao cair da mesma ponte em abril de 2024. Em agosto do ano seguinte, duas mulheres ficaram gravemente feridas em outro acidente no local. De acordo com o G1, a estrutura está desativada há mais de 30 anos.