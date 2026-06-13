Morre Vovô Anésio, fenômeno nas redes sociais, aos 88 anos

O influenciador Anezio Fiori, conhecido nas redes sociais como “Vovô Anésio”, morreu neste sábado (13/6), aos 88 anos. Ele ficou conhecido como fenômeno do TikTok por aparecer em vídeos ao lado do neto, Caio Fiori, que mostravam momentos da rotina familiar e interações entre os dois. A morte foi confirmada pela família em publicações nas redes sociais do influenciador e do neto.

“Com o coração partido, mas também com a alma em paz. Ele não foi embora vazio. Ele foi depois de viver uma linda transformação. Saiu da tristeza, reencontrou o sorriso, voltou a cantar, voltou a brincar, voltou a receber amor e, principalmente, se reconciliou com a Vovó Elza”, afirmou Caio Fiori em vídeo publicado nas redes. O neto também destacou que o avô “cumpriu sua missão” ao tocar milhares de pessoas com mensagens sobre perdão, família, cuidado, recomeço e fé.

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“Vovô Anésio” estava internado desde sexta-feira (13/6), após passar mal em casa. Segundo o relato da família, ele foi levado a um pronto-socorro em Rincão (SP), onde foi identificada uma parada cardiorrespiratória.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Caio e o vovô Anesio (@caioeovovoanesio)

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Ele recebeu manobras de reanimação, além de sedação e intubação, antes de ser transferido para um hospital em Araraquara, no interior de São Paulo. Na noite de sexta-feira, Caio informou que o avô seguia em observação e passaria por exames para esclarecer o quadro clínico. “Ainda precisamos de respostas”, disse na ocasião.

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A família também divulgou a programação das despedidas. O velório será aberto ao público e acontece na Igreja da Praça Matriz de Rincão, a partir das 18h deste sábado (13/6), seguindo até domingo (14/6). No domingo, será realizada uma missa de corpo presente, seguida do sepultamento no cemitério do município.