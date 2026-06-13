Corpo de bebê é encontrado em sacolas plásticas em BH

Antes de ser preso, o suspeito recebeu os policiais militares e foi informado de que havia um mandado de prisão em aberto - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O corpo de um bebê foi encontrado na tarde dessa sexta-feira (12/6), no Bairro Céu Azul, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar, os restos mortais foram localizados na Rua Radialista Maclerevski por um morador de 75 anos.

O homem relatou que um vizinho comentou sobre um forte odor vindo das proximidades da residência. Ao verificar a situação, ele encontrou os restos do bebê próximos à garagem do próprio imóvel e acionou a polícia.

Militares foram ao local e solicitaram o apoio da perícia da Polícia Civil. De acordo com os peritos, os restos mortais estavam acondicionados em duas sacolas de supermercado.

Em razão do estado em que o corpo foi encontrado, não foi possível determinar imediatamente a idade exata da criança nem o sexo. A Polícia Civil realizou os trabalhos periciais e recolheu o material para exames que poderão ajudar na identificação da vítima e no esclarecimento das circunstâncias do caso.

Durante os levantamentos, policiais tentaram obter imagens de câmeras de segurança instaladas na região para identificar possíveis responsáveis pelo abandono do corpo, mas, até o momento, não foram encontradas gravações que auxiliem na investigação.

O caso segue sob apuração da Polícia Civil.