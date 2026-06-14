Queda de helicópteros deixa mortos e provoca explosões no Rio

Duas aeronaves de pequeno porte cairam na manhã deste domingo (14/6) na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Os dois helicópteros explodiram ao atingir o solo, e o incêndio se alastrou para carros estacionados nas proximidades, provocando novas explosões em sequência. Segundo o g1, ao menos cinco pessoas morreram.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h. O Centro de Operações do Rio de Janeiro informou que que a pista lateral foi interditada na altura da estação do BRT Gilka Machado, sentido Santa Cruz, por causa da ocorrência.
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RECREIO | OCORRÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS NA AVENIDA DAS AMÉRICAS— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) June 14, 2026
Atenção, motorista!
Pista lateral interditada na altura da estação do BRT Gilka Machado, sentido Santa Cruz, devido a um ocorrência do Corpo de Bombeiros.
CET-Rio acionada.
Trânsito com retenções no local.… pic.twitter.com/rYwVe1pzcz