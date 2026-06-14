Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária: resultados deste domingo

A Caixa Econômica Federal sorteia, na manhã deste domingo (104/6), seis loterias: Mega-Sena (concurso 3018), Lotofácil (concurso 3710), Quina (concurso 7050), TimeMania (concurso 2403), +Milionária (concurso 363) e Dia de Sorte (concurso 1225). O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 11 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 06 - 05 - 27 - 57 - 17 - 58.



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Lotofácil

A Lotofácil, que tem o prêmio previsto de R$ 8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 17 - 13 - 16 - 15 - 14 - 02 - 04 - 05 - 18 - 12 - 25 - 06 - 03 - 01 - 09.

Quina

A Quina, que tem o prêmio previsto de R$ 14 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 61 - 66 - 36 - 74 -24.

Timemania

A Timemania, que tem o prêmio previsto de R$ 450 mil, teve os seguintes números sorteados: 36 - 51 - 43 - 65 - 13 - 16 - 66. O time do coração escolhido foi: 05 - América/RN

+Milionária

A +Milionária, que tem o prêmio previsto de R$ 63,5 milhões, teve os seguintes números sorteados: 22 - 07 - 38 -25 - 36 - 12. Os trevos sorteados foram: 4 - 3.

Dia de Sorte

O Dia de Sorte, que tem o prêmio previsto de R$ 400 mil, teve os seguintes números sorteados: 09 - 06 - 27 - 04 - 25 - 05 - 11. O mês da sorte sorteado foi: 08 - agosto.