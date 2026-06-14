Cantor Oliver Tree e youtube argentino estão entre vítimas de colisão

O cantor americano Oliver Tree está entre as vítimas do acidente entre dois helicópteros na manhã deste domingo (14/6), no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O artista estava no país para apresentações musicais. Com sucessos como "Life Goes On" e "When I'm Down", Tree era conhecido por seu visual excêntrico e cortes de cabelo alternativos. Na biografia em uma das plataformas de streaming, o cantor se descrevia como "diferente de qualquer outro artista que o precedeu".

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"Tão imprevisível quanto um artista pode ser, ninguém parece conseguir prever o que Oliver Tree fará em seguida. Sem medo de fazer você rir, chorar, refletir profundamente ou se sentir completamente desconfortável durante os quatro minutos de um videoclipe, ele está a caminho de desenvolver seu próprio modelo para embalar e comercializar a cultura pop na era da internet", completou.

Gaspi contava com quase 3 milhões de seguidores

Com um humor ácido e conteúdo irreverente, o youtube argetino de 23 anos conquistou uma legião de fãs nas redes sociais. O conteúdo era voltado, principalmente, em vídeos de abordagens a desconhecidos nas ruas de Buenos Aires.

O criador de conteúdo chegou a tirar um tempo pessoal das redes por conta de problemas de saúde mental. Um vídeo, publicado em 2014, sobre a questão já ultrapassou os 4 milhões de vizualizações. Em 2025, ganhou mais seguidores internacionais ao participar de um evento de boxe entre criadores de conteúdo organizado em Sevilha, Espanha.

O que já se sabe



Duas aeronaves cairam na manhã deste domingo (14/6) na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Os dois helicópteros explodiram ao atingir o solo e o incêndio se alastrou para carros estacionados nas proximidades, provocando novas explosões em sequência. Ao menos seis pessoas morreram.

O caso é investigado pela 42ª Delegacia Policial (Recreio dos Bandeirantes). A perícia foi solicitada para o local e testemunhas são ouvidas na unidade policial. Agentes realizam outras diligências para apurar as causas da queda da aeronave.

"Segundo relatos, os helicópteros teriam se chocado no ar e caído no estacionamento de uma concessionária de carros elétricos", afirma um comunicado dos bombeiros. O acidente provocou o incêndio de pelo menos 20 veículos.



