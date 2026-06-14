Quem é a mulher que morreu ao ser jogada sem corda de ponte em SP

O caso ocorreu no sábado (13/6) na Ponte do Esqueleto, localizada entre Limeira e Cordeirópolis, no interior de São Paulo - (crédito: Reprodução/X)

A mulher de 21 anos que morreu após cair de uma altura de cerca de 40 metros, durante um salto de rope jump, foi identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. O caso ocorreu no sábado (13/6) na Ponte do Esqueleto, localizada entre Limeira e Cordeirópolis, no interior de São Paulo. A jovem foi lançada por instrutores para o salto sem que a corda de segurança estivesse presa ao corpo.

Segundo o g1, Maria Eduarda era formada em Educação Física e natural de Jandira (SP). Nas redes sociais, ela demonstrava ser uma entusiasta da vida saudável, compartilhando frequentemente fotos de atividades ao ar livre e de sua conexão com a natureza. Ainda de acordo com o portal, horas antes do acidente, Maria Eduarda publicou nas redes sociais uma foto no local com a legenda: “Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte???”.

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Seis pessoas foram detidas após o acidente. De acordo com o g1, três instrutores foram presos em flagrante por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de provocar a morte, de acordo com informações do g1. São eles: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 anos, Vitor de Freitas Gonçalves, de 27, e Maicon Fernandes Cintra, de 42 anos.

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Em depoimento, os suspeitos afirmaram estar "desnorteados" após o ocorrido e não conseguiram explicar por que a checagem final dos equipamentos não foi realizada. Ainda segundo o g1, o grupo responsável pela atividade não tinha autorização para promover os saltos no local, que reunia cerca de 100 participantes no dia do acidente.

Em nota, a Prefeitura de Limeira informou que irá processar a União por suposta omissão na fiscalização da Ponte do Esqueleto, estrutura de responsabilidade federal. Segundo a administração municipal, já havia solicitado medidas para reforçar a segurança e controlar o acesso à área. Já a defesa dos instrutores classificou o caso como uma "triste fatalidade".