Quem era Lucas Frota? Produtor está entre as vítimas de acidente aéreo

DJ e produtor musical estava em férias no país e é uma das vítimas do acidente entre helicópteros no Rio de Janeiro - (crédito: Instagram- Dj Lucas Frota)

Nascido no Rio de Janeiro, Lucas Brito Chaves, conhecido como DJ Lucas Frota começou a tocar aos 13 anos e morava nos Estados Unidos há quase uma década. Filho da advogada Cristiane Frota e enteado do desembargador Elton Leme, o DJ acumula mais de 40 mil seguidores nas redes sociais.

Vivendo no circuito entre Miami e Los Angeles, o DJ tinha diversos trabalhos com selos especializados em música eletrônica. Em sua página no Spotify, o artista se definia como "produzindo sons próprios com as características do Baila Tech, gênero musical criado por Lucas, que mistura a linha clássica do Deep House com estilos brasileiros."

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Em outubro de 2025, o DJ lançou seu último projeto, um DJ set no Cristo Redentor. Com um set exclusivo de 55 minutos de house e tech house aos pés do Cristo Redentor. A performance foi realizada ao amanhecer e contou com curadoria musical autorizada pela Igreja Católica

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O artista brasileiro acompanhava a visita do cantor norte-americano Oliver Tree ao Brasil. Horas antes da queda da aeronave, Lucas Frota compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que aparece gravando com Olvier Tree e com cantor nordestino Dupê. No vídeo, o DJ comentou "se a copa não vier pro Brasil, pelo menos trouxemos esse hit", se referindo à música que seria lançada pelos três artistas na próxima sexta-feira (19/06).

O artista nordestino usou as redes sociais neste domingo para lamentar a morte do produtor musical e postou uma mensagem de agradecimento. "A última coisa que você fez em vida foi tentar me ajudar, vou honrar isso,irmão. Obrigado", disse.

Lucas estava no Rio de Janeiro aproveitando uma temporada de férias no país. No momento do acidente, os artistas seguiam para a casa da família em Angra dos Reis, na Costa Verde.

