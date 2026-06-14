Veja momento da queda de um dos helicópteros envolvidos em colisão no RJ

As duas aeronaves cairam na manhã deste domingo (14/6) na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro - (crédito: CBMRJ/Divulgação)

Imagens de uma câmera de segurança mostram o exato momento que um dos helicópteros envolvidos no acidente áereo que deixou seis mortos. As duas aeronaves cairam na manhã deste domingo (14/6) na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

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Entre as vítimas estão cantor americano Oliver Tree que estava no país para apresentações musicais. O youtuber argetino Gaspi, de 23 anos, também é uma das vítimas. Gaspi contava com quase 3 milhões de seguidores. O conteúdo era voltado, principalmente, em vídeos de abordagens a desconhecidos nas ruas de Buenos Aires.

O que já se sabe

Os dois helicópteros explodiram ao atingir o solo e o incêndio se alastrou para carros estacionados nas proximidades, provocando novas explosões em sequência.



O caso é investigado pela 42ª Delegacia Policial (Recreio dos Bandeirantes). A perícia foi solicitada para o local e testemunhas levadas para a delegacia para prestarem depoimento. Além disso, agentes foram até o local e realizaram outras diligências para apurar as causas da queda da aeronave.

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"Segundo relatos, os helicópteros teriam se chocado no ar e caído no estacionamento de uma concessionária de carros elétricos", afirma um comunicado dos bombeiros. O acidente provocou o incêndio de pelo menos 20 veículos.

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A Força Aérea Brasileira (FAB) afirmou que militares foram acionados para investigar causas do acidente. Segundo o comunicado, "profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação".

