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Tragédia

Influenciador diz que não embarcou em helicóptero por compromisso

Conhecido como "Iae Break", o brasileiro postou um vídeo com o cantor norte-americano Oliver Tree no dia anterior ao acidente

Além de Oliver Tree, o carioca perdeu o amigo Lucas Frota no acidente - (crédito: Reprodução/Instagram)
Além de Oliver Tree, o carioca perdeu o amigo Lucas Frota no acidente - (crédito: Reprodução/Instagram)

O influenciador Thiago Alcântara, mais conhecido como “Iae Break”, afirmou que um compromisso o impediu de embarcar em um dos helicópteros que se chocaram neste domingo (14/6), no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. “Não acredito que vocês se foram”, publicou nas redes sociais, sobre o cantor Oliver Tree e o produtor Lucas Frota, mortos no acidente. 

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Thiago, famoso pelos vídeos turísticos em favelas cariocas, esteve com o norte-americano Oliver um dia antes da tragédia. Em entrevista à Rádio Tupi, ele afirmou que chegou a ser convidado para embarcar em uma das aeronaves.

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“Eu ia estar no helicóptero hoje, nesse acidente. Eu fui convidado, só não pude ir porque eu tinha um compromisso que já tava marcado”, declarou. 

Nas redes, o brasileiro homenageou Oliver e o amigo Lucas com fotos da passagem do cantor pelo Rio de Janeiro. No dia anterior, um vídeo em que o Thiago e o norte americano aparecem juntos foi publicado. “Sorte que eu não sou gringo, agora sou carioca”, comentou Oliver, que estava no Brasil desde 6 de junho.

Ao todo, seis pessoas morreram no choque entre as duas aeronaves na manhã deste domingo. O helicóptero que levava o Oliver e Lucas explodiu ao cair em um pátio com carros elétricos estacionados.

Youtuber argentino 

Além disso, o youtuber argentino conhecido como Gaspi também morreu na tragédia. Com um humor ácido e conteúdo irreverente, o influenciador argentino de 23 anos conquistou uma legião de fãs nas redes sociais. O conteúdo era voltado, principalmente, em vídeos de abordagens a desconhecidos nas ruas de Buenos Aires.

O criador de conteúdo chegou a tirar um tempo pessoal das redes por conta de problemas de saúde mental. Um vídeo, publicado em 2014, sobre a questão já ultrapassou os 4 milhões de vizualizações. Em 2025, ganhou mais seguidores internacionais ao participar de um evento de boxe entre criadores de conteúdo organizado em Sevilha, Espanha.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 14/06/2026 18:56 / atualizado em 14/06/2026 18:58
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