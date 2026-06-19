PF apreende 5,5 toneladas de maconha escondidas em carga no Paraná

Motorista foi preso em flagrante na fronteira com a Argentina; droga estava oculta em 9 toneladas de sucata plástica e havia ainda cigarros eletrônicos com THC no veículo - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF), na quinta-feira (18/6), ao conduzir um veículo que transportava drogas e materiais contrabandeados em Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná. A região fica na fronteira entre o Brasil e a Argentina.

De acordo com o setor de inteligência da PF, os oficiais anteciparam a chegada e a circulação do contrabando em território nacional. Durante a abordagem, foram encontradas 9 toneladas de sucata de plásticos, usados para esconder cerca de 5,5 toneladas de maconha.

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Além da droga, que foi encontrada com apoio de cães farejadores, o motorista ainda transportava 10 cigarros eletrônicos com THC. O homem foi levado a Delegacia de Polícia Federal em Dionísio Cerqueira/SC.

O veículo, as drogas e os produtos contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Federal.