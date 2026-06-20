Mega-Sena, Lotofácil, Timemania, +Milionária e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (20/6), cinco loterias: os concursos 3021 da Mega-Sena; o 3716 da Lotofácil; 365 da +Milionária; o 2406 da Timemania e o 1228 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 39.427.096,37, teve as seguintes dezenas sorteadas: 46-19-16-58-22-24.

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A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2.000.000,00 para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 07-11-15-24-05-01-12-23-22-25-21-18-02-04-17.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 1.500.000,00 apresentou o seguinte resultado: 59-75-80-07-20-53-01. O time do coração é o Nova Iguaçu (RJ).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 65.000.000,00, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 10-32-06-27-44-04. Os trevos sorteados foram: 6-2.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 1.300.000,00, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04-15-13-05-30-06-14. O mês da sorte é Maio.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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