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SAÚDE

Cacique Raoni passa por cirurgia de desobstrução intestinal

Raoni apresenta quadro de obstrução intestinal, desidratação e pneumonia aspirativa

Raoni estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)
Raoni estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O cacique Raoni Metukire, 94 anos, foi submetido, neste sábado (20/6), a uma cirurgia de desobstrução intestinal no Hospital São Paulo (HSP), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na capital paulista.

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No começo da tarde, o hospital informou que Raoni estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passou bem durante a noite, sem febre e respirando sem auxílio de aparelhos. O cacique deu entrada nesta sexta-feira no HSP, apresentando quadro de obstrução intestinal, desidratação e pneumonia aspirativa. O quadro de saúde foi considerado grave, mas estável.

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Antes, Raoni estava internado no hospital Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, no norte de Mato Grosso. Ele foi transferido para a capital paulista na sexta-feira (19).

*Com informações da Agência Brasil

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 20/06/2026 18:57 / atualizado em 20/06/2026 18:58
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