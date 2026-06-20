Cacique Raoni passa por cirurgia de desobstrução intestinal

O cacique Raoni Metukire, 94 anos, foi submetido, neste sábado (20/6), a uma cirurgia de desobstrução intestinal no Hospital São Paulo (HSP), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na capital paulista.
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No começo da tarde, o hospital informou que Raoni estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passou bem durante a noite, sem febre e respirando sem auxílio de aparelhos. O cacique deu entrada nesta sexta-feira no HSP, apresentando quadro de obstrução intestinal, desidratação e pneumonia aspirativa. O quadro de saúde foi considerado grave, mas estável.
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Antes, Raoni estava internado no hospital Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, no norte de Mato Grosso. Ele foi transferido para a capital paulista na sexta-feira (19).
*Com informações da Agência Brasil