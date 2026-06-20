InícioBrasil
OBITUÁRIO

Morre a jornalista Elaine Oliveira, aos 59 anos

Velório será neste domingo (21/6), a partir das 7h, na sala 2 do cemitério Parque Memorial, em Goiânia

Elaine Oliveira Lopes deixa marca no jornalismo profissional - (crédito: Reprodução/Instagram/@jornalismotvanhanguera)
Elaine Oliveira Lopes deixa marca no jornalismo profissional - (crédito: Reprodução/Instagram/@jornalismotvanhanguera)

Morreu a jornalista Elaine Oliveira, aos 59 anos. A profissional trabalhava na emissora TV Anhanguera, que confirmou o falecimento, mas não divulgou informações sobre as causas da morte.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Hoje, não perdemos apenas uma jornalista. Perdemos uma amiga. Sua dedicação ao trabalho, sua amizade e seu carinho permanecerão para sempre em nossas memórias", diz trecho do comunicado da emissora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A Câmara Municipal de Goiânia lamentou a perda. Segundo nota da Casa, a profissional "teve papel importante na construção de um jornalismo de qualidade, credibilidade e compromisso com a informação em Goiás".

O velório será neste domingo (21/6), a partir das 7h, na sala 2 do cemitério Parque Memorial, em Goiânia. O sepultamento está marcado para as 13h30.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 20/06/2026 22:41 / atualizado em 20/06/2026 22:42
SIGA
x