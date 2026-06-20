Morre a jornalista Elaine Oliveira, aos 59 anos

Morreu a jornalista Elaine Oliveira, aos 59 anos. A profissional trabalhava na emissora TV Anhanguera, que confirmou o falecimento, mas não divulgou informações sobre as causas da morte.

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"Hoje, não perdemos apenas uma jornalista. Perdemos uma amiga. Sua dedicação ao trabalho, sua amizade e seu carinho permanecerão para sempre em nossas memórias", diz trecho do comunicado da emissora.

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A Câmara Municipal de Goiânia lamentou a perda. Segundo nota da Casa, a profissional "teve papel importante na construção de um jornalismo de qualidade, credibilidade e compromisso com a informação em Goiás".

O velório será neste domingo (21/6), a partir das 7h, na sala 2 do cemitério Parque Memorial, em Goiânia. O sepultamento está marcado para as 13h30.