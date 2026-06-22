Thiago Brennand se casará com a própria advogada enquanto cumpre pena em SP

De acordo com a advogada, o relacionamento teria se desenvolvido por meio de conversas realizadas em encontros no parlatório da unidade prisional, separados por um vidro. "Foi uma paixão pelas palavras" - (crédito: Reprodução )

O empresário Thiago Brennand vai se casar com sua própria advogada, Karina Kufa, responsável por sua defesa em processos criminais. O casamento está marcado para o próximo dia 2 e será realizado por procuração, já que ele cumpre pena em regime fechado na Penitenciária de Potim, no interior de São Paulo, após condenação por estupro. As informações foram divulgadas pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo nesta segunda-feira (22/06).

Segundo Karina Kufa, ela passou a integrar a equipe de advogados que atuam nos processos envolvendo o futuro marido há cerca de quatro meses. A advogada afirma estar “plenamente convicta” da inocência de Brennand e diz confiar em sua absolvição. “Se Deus quiser, vamos tirá-lo logo de lá [da prisão]. E Deus há de querer”, declarou Karina à coluna.

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Ainda de acordo com a advogada, o relacionamento teria se desenvolvido por meio de conversas realizadas em encontros no parlatório da unidade prisional, separados por um vidro. “Foi uma paixão pelas palavras. Me apaixonei pelo intelecto dele”, disse Karina. Ela também afirmou: “Sabe quando a pessoa é o seu espelho? Foi um acontecimento de Deus, um encontro de almas e de intelecto”.

Karina, de acordo com a coluna, é divorciada e mãe de dois filhos, que já foram informados sobre o casamento. Brennand tem um filho e nunca havia formalizado união anterior. Em relação ao noivo, a advogada afirma que ele foi alvo de uma “imagem de monstro” e o descreve como uma pessoa “inteligente e interessante”. Segundo ela, ele permanece “positivo e confiante” na prisão, onde está há cerca de três anos.

Condenado a oito anos por estupro

Brennand ficou conhecido após a divulgação de imagens em que aparece agredindo uma mulher em uma academia em 2022. O caso levou a novas denúncias envolvendo outras mulheres, com acusações de estupro, ameaça, agressão e cárcere privado. O empresário chegou a deixar o país e foi preso em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, sendo posteriormente extraditado ao Brasil pela Polícia Federal.

Em novembro de 2025, ele foi condenado a oito anos de prisão por estupro, em regime fechado, além do pagamento de indenização de ao menos R$ 200 mil. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, este era o último processo em aberto contra ele, que já respondeu a nove ações criminais, com condenações e acordos em parte dos casos.

Brennand está preso desde 2023 e já passou pelo Centro de Detenção Provisória de Pinheiros e pela Penitenciária de Tremembé II, no interior paulista.