Anvisa revoga parte da suspensão de produtos da Ypê; veja lotes proibidos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reduziu a suspensão que atingia produtos da Ypê e passou a restringir a medida apenas a lotes mais antigos de detergentes, desinfetantes e lava-louças da marca.
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A mudança foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (22/6), por meio de quatro resoluções da agência. Três delas revogam trechos da decisão anunciada em 15 de junho, enquanto uma nova norma redefine quais produtos permanecem sob restrição.
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A Anvisa liberou os produtos fabricados em 2026 que apresentaram resultados satisfatórios em análises laboratoriais e manteve a suspensão apenas para lotes específicos identificados durante a investigação.
Segundo a agência, continuam suspensos os lava-louças Ypê e os desinfetantes Bak e Pinho Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025. No caso dos lava-roupas líquidos Tixan Ypê, a restrição vale para os lotes terminados em "1" produzidos até 31 de março de 2026.
A suspensão original havia sido determinada após uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pelo estado de São Paulo e pelo município de Amparo (SP) , onde fica a fábrica da Química Amparo, responsável pela marca Ypê, onde foi identificado risco de contaminação microbiológica em lotes de produtos da marca. A revisão ocorreu após análise de documentos apresentados pela empresa e de novos laudos sobre os produtos.
A agência afirma que os testes demonstraram resultados satisfatórios para os itens fabricados entre janeiro e fevereiro de 2026 no caso dos lava-louças e desinfetantes. Por isso, a medida foi restringida aos produtos fabricados até o fim de 2025.
Com a nova decisão, produtos fabricados em 2026 deixam de ser afetados pela suspensão e podem continuar sendo comercializados normalmente. A orientação para os consumidores é verificar o número do lote impresso na embalagem. Os produtos incluídos na restrição permanecem proibidos para comercialização e uso até nova manifestação da Anvisa.
Continuam sujeitos à suspensão de comercialização, distribuição e uso:
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Lava-louças Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025;
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Desinfetantes Bak e Pinho Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025;
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Lava-roupas líquidos Tixan Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de março de 2026.
No caso dos lava-roupas, a medida também prevê recolhimento voluntário dos produtos abrangidos pela decisão.
A reportagem entrou em contato com a Ypê para saber um posicionamento da marca e aguarda retorno.
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