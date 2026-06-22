Rope Jump: Polícia prende mais 3 por morte de jovem em salto sem corda

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas morreu no dia 13 de junho após cair de uma ponte durante a prática de rope jump - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

A investigação sobre a morte de Maria Eduarda Rodrigues, de 21 anos, durante um salto de rope jump na chamada "Ponte do Esqueleto", em Limeira, levou à prisão temporária de mais três pessoas no último sábado (20/6). A Polícia Civil de São Paulo suspeita que os investigados, integrantes da equipe responsável pela atividade, tenham participado de irregularidades que incluem o desaparecimento de provas consideradas relevantes para o esclarecimento do caso.

Entre os presos estão uma mulher de 29 anos, localizada no Rio de Janeiro, e dois homens, de 25 e 27 anos, encontrados e Limeira e Indaiatuba, ambas no interior paulista. As ordens de prisão foram expedidas no âmbito do inquérito que apura as circunstâncias da morte da jovem.

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Além das detenções, a Justiça autorizou mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados. Durante a operação, foram recolhidos celulares e outros equipamentos eletrônicos que poderão auxiliar no avanço das investigações.

Conforme a delegada Andréa Levy, os três presos faziam parte da equipe encarregada de organizar os saltos. A polícia afirma que, ao longo da apuração, desapareceram elementos que poderiam contribuir para a reconstrução dos fatos, entre eles o equipamento utilizado por Maria Eduarda para registrar imagens durante a atividade e arquivos digitais relacionados ao caso.

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Diante dos indícios reunidos até o momento, os investigadores passaram a trabalhar com a hipótese de homicídio doloso, quando há intenção de matar ou assunção do risco de provocar a morte. Também é apurada a possibilidade de fraude processual, em razão do suposto desaparecimento de provas.

Outros três instrutores, presos em flagrante no dia do acidente, em 13 de junho, continuam detidos. As prisões foram posteriormente convertidas em preventivas e seguem mantidas por decisão da Justiça.

O acidente

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu no dia 13 de junho após cair de uma ponte durante a prática de rope jump, esporte radical semelhante ao bungee jump.

O acidente aconteceu na trilha conhecida como Ponte do Esqueleto em Limeira, no interior de São Paulo. Nas duas modalidades, o salto é realizado com equipamentos de segurança presos ao corpo do praticante, mas, no caso da jovem, a corda de proteção não foi conectada antes da atividade.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Maria Eduarda sendo conduzida por dois instrutores até a borda da ponte, enquanto um terceiro acompanha a ação. Instantes antes do salto, uma pessoa pergunta: "É a corda, né?".

Logo após a queda, quem grava o vídeo percebe que o equipamento de segurança permaneceu no chão e grita: "Gente, a corda!".

Horas antes do acidente, a jovem havia compartilhado nas redes sociais registros da preparação para o salto, exibindo pulseiras de identificação e imagens do local. Em tom de brincadeira, ela escreveu: "Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte?".