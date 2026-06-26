Advogado autista se emociona em sustentação oral no STF

O advogado Luiz Vilar de Araújo Neto fez um pronunciamento marcado por emoção e relatos pessoais durante sustentação oral no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (25/6). Representando o Movimento Orgulho Autista Brasil na condição de amicus curiae, ele participou do julgamento de ações que questionam dispositivos da reforma tributária que restringem a isenção de impostos na compra de veículos por pessoas com deficiência.

Ao iniciar a manifestação, o advogado afirmou que não pretendia concentrar a fala em aspectos técnicos do direito. Segundo explicou aos ministros, a intenção era compartilhar a própria trajetória para contribuir com o debate sobre inclusão.

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"Eu não me considero bom em oratória também, eu não vou aprofundar muito nas questões de Direito, porque acho que todos aqui sabem muito mais do que eu. Mas vim realmente trazer aqui o que eu me propus, que é um debate honesto, é trazer um pouco da minha história", afirmou.

Durante a sustentação, Luiz Vilar disse que se sentia desconfortável em expor aspectos da própria vida diante da Corte e admitiu que tentava conter a emoção ao falar.

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Na sequência, o advogado fez um agradecimento à ministra Cármen Lúcia, atribuindo à magistrada parte da motivação que o levou a ocupar a tribuna do STF. Segundo ele, a ministra representa a importância de abrir espaço para grupos historicamente pouco ouvidos.

"Eu queria dizer que, se eu estou aqui hoje, é por causa da senhora. Muitas vezes, eu sei como é ser uma voz que sequer é ouvida", afirmou.

Ao encerrar a homenagem, Luiz Vilar também mencionou as ministras Rosa Weber e Ellen Gracie. Na avaliação dele, a atuação das três magistradas contribuiu para ampliar o debate sobre inclusão e fortalecer a defesa dos direitos das pessoas com deficiência no âmbito da Corte.