Conar emite liminar para suspender anúncios abusivos de bets da CazéTV

Além da CazéTV, Betnacional, Bet365 e KTO deverão informar ao Conar medidas adotas para adequar suas campanhas - (crédito: Divulgação)

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) determinou, em caráter liminar, a suspensão de peças publicitárias consideradas abusivas envolvendo apostas esportivas exibidas durante as transmissões da Copa do Mundo pela CazéTV.

A decisão, obtida pelo colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, foi assinada na sexta-feira (26/6) pelo conselheiro relator Luiz Celso de Piratininga Jr. e tem natureza emergencial, já que o caso ainda não foi analisado de forma definitiva pelo Conselho de Ética da entidade.

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A medida alcança também as seguintes casas de apostas, que deverão ser notificadas pelo Conar:

Betnacional;

Bet365;

KTO.

As empresas terão cinco dias úteis para informar quais providências adotaram para adequar suas campanhas às regras de publicidade responsável, incluindo ações voltadas à proteção dde crianças e adolescentes.

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Na avaliação do relator, as inserções comerciais podem ter descumprido o Anexo X do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBAP), conjunto de normas específico para o mercado de apostas em vigor desde dezembro de 2023.

O foco da apuração está em ações de merchandising realizadas ao longo das transmissões esportivas, nas quais narradores e comentaristas apresentavam ofertas de apostas em tempo real, com destaque para odds (cotações de apostas) consideradas improváveis de se concretizar.

Segundo o despacho, esse formato de publicidade pode comprometer a compreensão do público sobre as reais possibilidades de ganho. "A combinação de odds e apostas em lances iminentes pode levar ao erro sobre informação central da oferta, inclusive induzindo a confusão sobre a probabilidade e possibilidade de ganho", afirmou o relator.

O documento também apontou que as inserções podem não deixar suficientemente claro ao espectador seu caráter publicitário, além de destacar o uso de mensagens com senso de urgência para estimular apostas imediatas.

Além da exigência de esclarecimentos por parte das empresas envolvidas, o órgão informou que acompanhará de forma mais rigorosa as futuras transmissões do projeto esportivo. Caso sejam identificadas novas publicidades com características semelhantes às investigadas, o Conselho poderá instaurar um processo ético formal.

Em contrapartida

Em nota, também divulgada na sexta-feira (26/6), a CazéTV informou que já promoveu alterações na exibição de anúncios de plataformas de apostas após receber manifestações do público.

Segundo o comunicado emitido pelo canal, vai ser adotado "um padrão mais específico e conservador para ativações de marcas de apostas” para preservar “a espontaneidade que marca o canal em todos os demais segmentos”.

Ainda de acordo com a empresa, sempre que "houver espaço para aperfeiçoar o que fazemos, nós vamos aperfeiçoar. Porque esse é o compromisso da CazéTV com quem nos acompanha: transparência, responsabilidade e diálogo permanente."

Apesar disso, o Conar manteve a liminar e determinou a interrupção imediata da veiculação das peças questionadas.

O Correio Braziliense tentou entrar em contato com o Conar para aprofundar as informações do documento, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.