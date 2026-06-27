InícioBrasil
apostas

Conar emite liminar para suspender anúncios abusivos de bets da CazéTV

Entidade vê indícios de publicidade irregular durante transmissões ao vivo da Copa do Mundo

Além da CazéTV, Betnacional, Bet365 e KTO deverão informar ao Conar medidas adotas para adequar suas campanhas - (crédito: Divulgação)
Além da CazéTV, Betnacional, Bet365 e KTO deverão informar ao Conar medidas adotas para adequar suas campanhas - (crédito: Divulgação)

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) determinou, em caráter liminar, a suspensão de peças publicitárias consideradas abusivas envolvendo apostas esportivas exibidas durante as transmissões da Copa do Mundo pela CazéTV. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A decisão, obtida pelo colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, foi assinada na sexta-feira (26/6) pelo conselheiro relator Luiz Celso de Piratininga Jr. e tem natureza emergencial, já que o caso ainda não foi analisado de forma definitiva pelo Conselho de Ética da entidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A medida alcança também as seguintes casas de apostas, que deverão ser notificadas pelo Conar:

  • Betnacional;
  • Bet365;
  • KTO.

As empresas terão cinco dias úteis para informar quais providências adotaram para adequar suas campanhas às regras de publicidade responsável, incluindo ações voltadas à proteção dde crianças e adolescentes.

Na avaliação do relator, as inserções comerciais podem ter descumprido o Anexo X do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBAP), conjunto de normas específico para o mercado de apostas em vigor desde dezembro de 2023.

O foco da apuração está em ações de merchandising realizadas ao longo das transmissões esportivas, nas quais narradores e comentaristas apresentavam ofertas de apostas em tempo real, com destaque para odds (cotações de apostas) consideradas improváveis de se concretizar.

Segundo o despacho, esse formato de publicidade pode comprometer a compreensão do público sobre as reais possibilidades de ganho. "A combinação de odds e apostas em lances iminentes pode levar ao erro sobre informação central da oferta, inclusive induzindo a confusão sobre a probabilidade e possibilidade de ganho", afirmou o relator.

O documento também apontou que as inserções podem não deixar suficientemente claro ao espectador seu caráter publicitário, além de destacar o uso de mensagens com senso de urgência para estimular apostas imediatas.

Além da exigência de esclarecimentos por parte das empresas envolvidas, o órgão informou que acompanhará de forma mais rigorosa as futuras transmissões do projeto esportivo. Caso sejam identificadas novas publicidades com características semelhantes às investigadas, o Conselho poderá instaurar um processo ético formal.

Em contrapartida

Em nota, também divulgada na sexta-feira (26/6), a CazéTV informou que já promoveu alterações na exibição de anúncios de plataformas de apostas após receber manifestações do público.

Segundo o comunicado emitido pelo canal, vai ser adotado "um padrão mais específico e conservador para ativações de marcas de apostas” para preservar “a espontaneidade que marca o canal em todos os demais segmentos”.

Ainda de acordo com a empresa, sempre que "houver espaço para aperfeiçoar o que fazemos, nós vamos aperfeiçoar. Porque esse é o compromisso da CazéTV com quem nos acompanha: transparência, responsabilidade e diálogo permanente."

Apesar disso, o Conar manteve a liminar e determinou a interrupção imediata da veiculação das peças questionadas.

O Correio Braziliense tentou entrar em contato com o Conar para aprofundar as informações do documento, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação. 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/06/2026 10:27 / atualizado em 27/06/2026 10:28
SIGA
x