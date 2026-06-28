Quina de São João: Caixa sorteia R$ 260 milhões neste domingo; acompanhe ao vivo

A Caixa sorteia, na tarde deste domingo (28/6), o aguardado concurso da Quina de São João.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O sorteio tem prêmio recorde previsto em R$ 260 milhões e é realizado no Espaço Caixa Loterias, às 14h, no Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo, na capital paulista.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Acompanhe ao vivo:
A quantidade de ganhadores da Quina de São João e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Saiba Mais
- Brasil Tribunal de SC nega a mulher pensão alimentícia do ex para pets
- Brasil CazéTV diz que já adotava recomendações após suspensão de anúncios de bets
- Brasil Mega-Sena, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado
- Brasil Pastor de MG está entre mortos em terremoto na Venezuela, diz família
postado em 28/06/2026 14:00