Quina de São João: Caixa sorteia R$ 260 milhões neste domingo; acompanhe ao vivo

A Caixa sorteia, na tarde deste domingo (28/6), o aguardado concurso da Quina de São João.

O sorteio tem prêmio recorde previsto em R$ 260 milhões e é realizado no Espaço Caixa Loterias, às 14h, no Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo, na capital paulista.

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Acompanhe ao vivo:

A quantidade de ganhadores da Quina de São João e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.