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MILHÕES

Quina de São João: Caixa sorteia R$ 260 milhões neste domingo; acompanhe ao vivo

Sorteio será realizado às 14h, no Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo

Quina de São João - (crédito: Loterias Caixa)
Quina de São João - (crédito: Loterias Caixa)

A Caixa sorteia, na tarde deste domingo (28/6), o aguardado concurso da Quina de São João.

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O sorteio tem prêmio recorde previsto em R$ 260 milhões e é realizado no Espaço Caixa Loterias, às 14h, no Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo, na capital paulista.

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Acompanhe ao vivo:

A quantidade de ganhadores da Quina de São João e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/06/2026 14:00
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