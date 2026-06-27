Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (27/6), seis loterias: os concursos 3024 da Mega-Sena; o 7051 da Quina; o 3720 da Lotofácil; 367 da +Milionária; o 2409 da Timemania e o 1231 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Aguarde. Os resultados dos sorteios serão publicados em breve.

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Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 6,3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 13-39-42-44-47-49.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena



Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-03-04-05-07-08-10-11-12-14-15-20-21-23-24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 2 milhões apresentou o seguinte resultado: 05-06-10-20-29-67-71. O time do coração é o 34 - Cuiabá (MT).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania



