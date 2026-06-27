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Crise na Venezuela

Pastor de MG está entre mortos em terremoto na Venezuela, diz família

Até o momento, dois brasileiros já foram confirmados entre os mortos da tragédia que devastou o país

Romildo Batista de Lima tinha 66 anos e foi atingido por um desabamento, segundo familiares - (crédito: Manaure Quintero/AFP)
Romildo Batista de Lima tinha 66 anos e foi atingido por um desabamento, segundo familiares - (crédito: Manaure Quintero/AFP)

O pastor Romildo Batista de Lima, 69 anos, está entre os mortos no terremoto que atingiu a Venezuela na quarta-feira (24/6). Ele é a segunda vítima brasileira confirmada. Mais cedo, o Correio confirmou, com exclusividade, que Vanessa Zacarias da Silva, moradora do Gama, também morreu no desastre. Ela havia chegado ao país há apenas dois meses e foi atingida pelo desabamento da residência onde estava. 

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 O Itamaraty não divulgou a identidade de nenhuma das vítimas, afirmando apenas que se tratavam de um homem e uma mulher. Em entrevista ao G1, Jhulya Ribeiro de Lima, sobrinha de Romildo, afirmou que o pastor foi atingido por um desabamento enquanto tentava se proteger com a esposa, Carlha Nacarid. 

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O Correio segue tentando entrar em contato com familiares, mas até o momento da publicação desta reportagem ainda não obteve resposta. 

Equipes de busca e resgate, compostas de bombeiros militares e médicos, estão sendo enviadas à Venezuela pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE). 

Um novo tremor foi sentido no país nesta sexta (26), com magnitude 4,9 na Escala Richter. Até o momento, o governo venezuelano aponta que 920 pessoas morreram nos terremotos e outras milhares estão feridas.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 27/06/2026 00:29 / atualizado em 27/06/2026 00:30
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