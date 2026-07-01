Receita de Pé de Zumbi: aprenda a fazer o clássico nordestino em casa

O Pé de Zumbi, ou Manauê, é uma receita tradicional da culinária nordestina, ideal para cafés da manhã, lanches e celebrações como as festas juninas e julinas. O preparo leva 45 minutos e rende seis porções.
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Ingredientes
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3 xícaras (chá) de massa puba (450g)
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1 ovo (50g)
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1 gema (20g)
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¼ colher (chá) de sal
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3 colheres (sopa) de açúcar (35g)
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½ xícara (chá) de Deline Cremosa (80g)
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½ xícara (chá) de leite de coco (120ml)
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¼ xícara (chá) de coco fresco ralado (25g)
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6 pedaços retangulares de folhas de bananeira
Modo de preparo
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Coloque a massa puba, o ovo, a gema, o sal, o açúcar, a Deline Cremosa, o leite de coco e o coco ralado em uma tigela. Misture com uma colher de pau ou com as mãos até obter uma massa macia e homogênea.
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Separe pequenas porções da massa, coloque sobre as folhas de bananeira e enrole, como se fosse uma panqueca.
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Aqueça uma chapa de ferro. Quando estiver bem quente, posicione os enroladinhos para cozinhar por aproximadamente 10 minutos de cada lado.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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