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GASTRONOMIA

Receita de Pé de Zumbi: aprenda a fazer o clássico nordestino em casa

Ideal para o café da manhã ou Festa Junina, este prato com massa puba fica pronto em 45 minutos; confira o passo a passo completo da iguaria

Pé de Zumbi ou Manauê: a tradicional receita nordestina com massa puba e leite de coco, ideal para celebrações. - (crédito: Divulgação)
Pé de Zumbi ou Manauê: a tradicional receita nordestina com massa puba e leite de coco, ideal para celebrações. - (crédito: Divulgação)

O Pé de Zumbi, ou Manauê, é uma receita tradicional da culinária nordestina, ideal para cafés da manhã, lanches e celebrações como as festas juninas e julinas. O preparo leva 45 minutos e rende seis porções.

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Ingredientes

  • 3 xícaras (chá) de massa puba (450g)

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  • 1 ovo (50g)

  • 1 gema (20g)

  • ¼ colher (chá) de sal

  • 3 colheres (sopa) de açúcar (35g)

  • ½ xícara (chá) de Deline Cremosa (80g)

  • ½ xícara (chá) de leite de coco (120ml)

  • ¼ xícara (chá) de coco fresco ralado (25g)

  • 6 pedaços retangulares de folhas de bananeira

Modo de preparo

  1. Coloque a massa puba, o ovo, a gema, o sal, o açúcar, a Deline Cremosa, o leite de coco e o coco ralado em uma tigela. Misture com uma colher de pau ou com as mãos até obter uma massa macia e homogênea.

  2. Separe pequenas porções da massa, coloque sobre as folhas de bananeira e enrole, como se fosse uma panqueca.

  3. Aqueça uma chapa de ferro. Quando estiver bem quente, posicione os enroladinhos para cozinhar por aproximadamente 10 minutos de cada lado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/07/2026 18:30 / atualizado em 01/07/2026 18:31
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