Festa junina sem carne: 11 receitas vegetarianas fáceis e deliciosas

As comidas típicas de festa junina são uma das principais atrações do mês de junho, despertando memórias afetivas e reunindo pessoas. Para quem segue a dieta vegetariana, a boa notícia é que não é preciso abrir mão dessas delícias: há uma infinidade de substituições que permitem saborear essas receitas sem ingredientes de origem animal.
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Abaixo, confira receitas vegetarianas para festa junina!
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1. Doce de abóbora
Ingredientes
- 1 kg de abóbora de pescoço madura, descascada e cortada em cubos
- 1 colher de chá de suco de limão
- 3 xícaras de chá de açúcar
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a abóbora, o açúcar e o suco de limão e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até o legume ficar macio, começar a desmanchar e a calda secar. Desligue o fogo e, com uma colher, transfira o doce para uma assadeira untada com óleo de coco, espalhando bem. Deixe descansar de um dia para o outro e, com uma faca, corte em retângulos. Sirva em seguida.
2. Canjica (munguzá)
Ingredientes
- 500 g de milho para canjica cozido
- 200 ml de leite de coco
- 200 ml de água
- 100 g de castanha-de-caju
- 100 g de pasta de amendoim
- Açúcar, canela em pau e cravo-da-índia a gosto
- Água quente
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a castanha-de-caju, cubra com água quente e deixe de molho por 15 minutos. Depois, escorra, transfira para um liquidificador, coloque 200 ml de água, o leite de coco e a pasta de amendoim e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para uma panela, acrescente o milho para canjica, o açúcar, a canela e o cravo-da-índia e cozinhe até engrossar, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e sirva em seguida.
3. Cuscuz
Ingredientes
Cuscuz
- 2 xícaras de chá de flocão de milho para cuscuz
- 1 xícara de chá de água
- 1 colher de chá de sal
Para acompanhar
- 1 cebola picada
- 1 tomate picado
- 1/2 cenoura ralada
- 2 colheres de sopa de milho-verde
- Cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o flocão de milho com o sal. Adicione a água aos poucos, mexendo bem para umedecer todos os flocos. Deixe a mistura descansar por cerca de 10 minutos para que o flocão absorva a água e fique hidratado. Coloque o flocão hidratado na cuscuzeira sem apertar demais.
Encha a parte inferior da cuscuzeira com água e leve ao fogo médio. Quando começar a soltar vapor, encaixe a parte superior e cozinhe por aproximadamente 10 minutos. Retire do fogo, desenforme com cuidado e solte o cuscuz delicadamente com um garfo. Sirva o cuscuz ainda quente acompanhado da mistura de cebola, tomate, cenoura, milho-verde e cheiro-verde.
4. Caldo verde
Ingredientes
- 5 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 l de caldo de legumes caseiro
- 2 xícaras de chá de couve-manteiga fatiada
- 1 xícara de chá de linguiça vegetal fatiada
- 1 folha de louro
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione as batatas, a folha de louro e o caldo de legumes. Cozinhe em fogo médio por cerca de 20 minutos, ou até que as batatas estejam bem macias. Retire a folha de louro e bata a sopa com um mixer até obter um creme liso e homogêneo.
Acrescente linguiça vegetal e cozinhe por cerca de 5 minutos. Junte a couve-manteiga e cozinhe por mais 2 a 3 minutos, apenas até que ela murche. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva bem quente.
5. Arroz-doce com leite de coco
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz branco
- 2 xícaras de chá de água
- 1 canela em pau
- 4 colheres de sopa de açúcar
- 700 ml de leite de coco
- 1 pitada de sal
- Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o arroz, a água, a canela em pau e o sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até a água secar e o arroz ficar macio. Adicione o leite de coco e o açúcar. Reduza o fogo e cozinhe, mexendo de vez em quando, até o arroz-doce engrossar e ficar cremoso. Desligue o fogo, retire a canela em pau e distribua o arroz-doce em potinhos. Polvilhe com canela em pó e sirva em seguida.
6. Bolo de mandioca
Ingredientes
- 500 g de mandioca crua ralada
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de água
- 1/3 de xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de açúcar demerara
- 1 xícara de chá de coco ralado sem açúcar
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 1 pitada de sal
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma tigela grande, misture a mandioca ralada, o açúcar, o coco ralado e a pitada de sal. Acrescente o leite de coco, a água, o óleo e a baunilha. Misture bem até obter uma massa uniforme. Adicione o fermento e mexa delicadamente apenas para incorporá-lo.
Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 50 a 60 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme. Espere amornar antes de desenformar e servir.
7. Pamonha
Ingredientes
- 2 espigas de milho-verde raladas
- 1/4 de xícara de chá de bebida vegetal
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1 pitada de sal
- Palhas de milho-verde para enrolar a pamonha
Modo de preparo
Coloque o milho-verde ralado no liquidificador e bata com a bebida vegetal até ficar homogêneo. Adicione o açúcar e o sal e bata para misturar. Envolva a massa nas palhas e cozinhe no vapor por cerca de quarenta minutos. Sirva em seguida.
8. Quentão de suco de uva sem álcool
Ingredientes
- 500 g de gengibre cortado em rodelas
- 1 kg de açúcar
- 3 l de água
- 3 l de suco de uva
- 3 colheres de sopa de cravo-da-índia
- 5 canelas em pau
- 6 cascas de laranjas picadas
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o gengibre e o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar até o açúcar dourar. Adicione a água, misture bem e cozinhe por 15 minutos. Junte o suco de uva, o cravo-da-índia, as canelas em pau e cozinhe por mais 20 minutos. Por último, coloque as cascas de laranja e deixe ferver por 15 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
9. Bolo de fubá com goiabada
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de fubá
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de óleo de soja
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de água
- 1 pitada de sal
- Goiabada picada a gosto
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Óleo de soja para untar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico e a goiabada, e bata até obter uma consistência homogênea. Junte o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma forma de bolo redonda com óleo de soja e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa, distribua a goiabada e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
10. Curau de milho-verde
Ingredientes
- Grãos de 5 espigas de milho-verde
- 1 l de bebida vegetal
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 pitada de sal
- Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os grãos de milho-verde e a bebida vegetal e bata por 3 minutos. Após, coe e transfira o líquido para uma panela. Adicione o açúcar e o sal e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até obter uma textura cremosa. Desligue o fogo, distribua o curau em recipientes e polvilhe com canela. Sirva em seguida.
11. Cocada
Ingredientes
- 1 xícara de chá de castanha-de-caju crua
- 2 1/2 xícaras de chá de água
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 1/2 xícara de chá de coco ralado fresco
- Água para demolho
Modo de preparo
Em um recipiente, deixe a castanha-de-caju de molho em água por 2 horas ou de um dia para o outro. Escorra e bata no liquidificador a castanha-de-caju com 2 1/2 xícaras de chá de água, até que fique homogêneo. Coloque em uma panela, acrescente o açúcar e leve ao fogo médio. Misture por cerca de 5 minutos, até engrossar. Adicione o coco e misture até reduzir e engrossar. Conforme for esfriando, mais cremosa fica a cocada. Sirva em seguida.