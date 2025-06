Se tem um doce que sempre rouba a cena nas festas juninas, esse é o pé-de-moleque. O sabor marcante do amendoim com o caramelo conquista fácil quem gosta de sobremesas crocantes e intensas. Mas não é só a versão clássica que faz sucesso. Ao variar os ingredientes, surgem combinações surpreendentes — algumas cremosas, outras com frutas ou castanhas. Para quem quer sair do básico sem perder a tradição, as opções a seguir são a escolha certa.

Confira 6 receitas diferentes de pé-de-moleque para aproveitar!

Pé-de-moleque com chocolate

Ingredientes

500 g de amendoim torrado e sem pele

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

200 g de chocolate

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo. Adicione o leite condensado e o amendoim torrado. Misture bem. Cozinhe a mistura em fogo médio, mexendo sempre, até começar a soltar do fundo da panela e ter a consistência de brigadeiro. Depois, espalhe em uma forma untada com manteiga e reserve. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. Em seguida, corte o pé-de-moleque em pedaços e espalhe o chocolate derretido sobre ele. Deixe o chocolate endurecer antes de servir.

Pé-de-moleque de paçoca

Ingredientes

2 xícaras de chá de amendoim torrado e sem pele

395 g de leite condensado

3 paçocas esfareladas

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite condensado e as paçocas esfareladas. Leve ao fogo baixo e mexa até a mistura começar a desgrudar do fundo da panela. Adicione o amendoim torrado e misture bem. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga. Deixe esfriar e corte em pedaços para servir.

Pé-de-moleque com castanha-do-pará e frutas cristalizadas

Ingredientes

250 ml de água

500 g de açúcar

250 g de castanha-de-caju

250 g de castanha-do-pará picada

250 g de sementes de abóbora

30 g de manteiga

Frutas cristalizadas a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o açúcar e a água. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até que o açúcar esteja completamente dissolvido. Quando a mistura começar a ferver, continue mexendo por 20 a 25 minutos, até atingir o ponto de bala dura (ao pingar um pouco em água fria, deve formar uma bolinha firme).

Adicione a castanha-de-caju, a castanha-do-pará e as sementes de abóbora. Mexa rapidamente para envolver bem os ingredientes no caramelo. Transfira a mistura imediatamente para uma assadeira forrada com papel-manteiga. Use uma espátula para espalhar, formando uma camada com cerca de 1 cm de espessura. Deixe esfriar completamente antes de cortar em quadrados ou retângulos. Finalize com frutas cristalizadas por cima, pressionando levemente para fixar.

Pé-de-moleque com café (Imagem: Thais Ceneviva | ShutterStock)

Pé-de-moleque com café

Ingredientes

2 xícaras de chá de amendoim torrado e sem pele

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de café forte

forte 2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de essência de baunilha

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar mascavo, o café e a manteiga. Leve ao fogo médio e mexa até o açúcar dissolver completamente e a mistura ficar homogênea. Adicione o amendoim torrado e a essência de baunilha. Continue mexendo em fogo médio até a mistura começar a desgrudar do fundo da panela, formando um caramelo. Retire do fogo e despeje a massa em uma forma retangular untada com manteiga. Alise a superfície com uma espátula e deixe esfriar completamente. Corte em pedaços e sirva.

Pé-de-moleque cremoso

Ingredientes

500 g de amendoim torrado e sem pele

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

200 g de creme de leite

Manteiga para untar

Modo de preparo