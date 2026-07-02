Perfil de Viih Tube no Instagram sai do ar após polêmica com reality

O perfil do Instagram da influenciadora Viih Tube, de 25 anos, saiu do ar nesta quinta-feira (2/7). Recentemente, ela e o marido, Eliezer, receberam uma onda de críticas na internet após o lançamento de um reality com funcionários do casal.

Até o momento da publicação desta matéria, não houve um pronunciamento de Viih Tube sobre o desativamento do perfil com cerca de 32 milhões de seguidores. O perfil de Eliezer continua ativo.

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No reality As patroas (e o patrão), que teve dois episódios lançados, o casal desafiava funcionários em atividades que chamaram a atenção nas redes sociais. Em uma das cenas que viralizaram, os participantes teriam que pegar moedas dentro de um vaso sanitário e revirar lixeiras.

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O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que irá apurar possíveis violações trabalhistas cometidas pelos dois influenciadores contra os funcionários. O Tribunal Superior do Trabalho também se manifestou nas redes sociais, alertando sobre a exposição de empregados em situações vexatórias.

Influenciadora rebate críticas

A ex-BBB se manifestou por meio de suas redes sociais depois a divulgação da ação e afirmou que nenhum funcionário foi obrigado a participar do projeto e um contrato de trabalho específico foi desenvolvido para a produção audiovisual. A influenciadora ainda alegou que o programa “tem críticas sociais” e foi planejado para promover o debate contra a escala 6x1.

“É isso gente, todo episódio a gente traz uma crítica social. Nesse episódio a gente trouxe duas críticas sociais, a precarização do trabalho, que a gente mostrou no episódio e a escala 6x1. Inclusive, a data de postagem do reality foi totalmente proposital, porque dia 01 foi o dia que a escala 6x1 foi discutida no Senado, em Brasília. Nossa intenção era chamar atenção para falar sobre a escala 6x1, que nós somos contra, porém eu não imaginava o tamanho da proporção que tomou”, contou a influenciadora.

Funcionárias do casal que fazem parte do programa também esclareceram que não foram obrigadas ou coagidas a participar do projeto. Ao lado de Viih Tube, duas participantes alegaram que o programa é uma oportunidade de ganhar visibilidade e que as gravações são realizadas durante o horário de trabalho, não em dias de folga ou fora do expediente.

“A gente sabia dos riscos desde o início, porque um reality com pessoa que tem relação de trabalho com você, de qualquer forma, o Ministério do Trabalho pode fazer uma fiscalização, é direito deles. É importante deixar claro aqui que elas não são obrigadas a participar, foi feito um convite e topou quem quis ter essa relação contratual com a gente fora do trabalho, participar do reality e ter um salário como produção audiovisual”, finalizou Viih Tube, em seu pronunciamento.