Mulher é presa por maus-tratos em Minas e polícia encontra cabeça de jacaré

Uma mulher, de 47 anos, foi presa por maus-tratos contra uma idosa, de 91, e um homem, de 45, com deficiência mental nessa terça-feira (30/6), em São José da Safira, no Vale do Rio Doce. Durante a ocorrência, carnes de animais, incluindo a cabeça de um jacaré, foram apreendidas.
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Acionada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma assistente social do município informou que a mulher havia assumido o "Termo de Compromisso de Curatela" das vítimas — documento judicial que formaliza o responsável legal por administrar os bens e zelar pela vida civil da pessoa interditada.
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A polícia chegou ao local após denúncia anônima relatando que a idosa e o homem sofriam maus-tratos e que carnes provenientes de caça estariam sendo comercializadas no endereço.
Na ocorrência, a polícia registrou que as vítimas estavam fisicamente muito debilitadas e acomodadas em quarto com muita sujeira e odor forte.
Questionada pela polícia, a mulher inicialmente declarou: "Não sou responsável por cuidar deles. Não tenho como fazer nada por eles.” No entanto, logo depois, entrou em contradição: “Não é fácil cuidar de uma cega e de um 'doido'."
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Os policiais encontraram também vários tipos de carne de animais silvestres em geladeiras e congeladores. Entre os itens havia uma cabeça de jacaré.
A polícia ainda apreendeu uma arma de fogo, um arpão para caça de animais, cinco facas e R$ 300 em dinheiro. Diversos sacos com pedras extraídas de forma ilegal também foram encontrados. O companheiro foi apontado pela mulher como o responsável pela mineração ilegal. Ele não havia sido encontrado até o encerramento da ocorrência policial. A mulher foi conduzida à delegacia.
A polícia não menciona o grau de parentesco entre a idosa e o homem, de 45 anos. Também não há informações sobre quem é a mulher presa e como ela conseguiu a curatela das vítimas.
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