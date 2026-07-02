Eliezer rebate críticas ao reality com funcionários da casa com Viih Tube - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O reality As Patroas, criado por Viih Tube e Eliezer e estrelado pelos funcionários da casa do casal, se tornou alvo de polêmica nas redes sociais.

Através do Instagram, alguns internautas não pouparam as críticas sobre o casal pela idealização do projeto. Nos comentários, classificaram a dinâmica como "estranha", "humilhante" e chegaram a questionar se a situação seria aceitável.

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"Pega se quiser"

"Eles vão ter que pegar moedas dentro do vaso sanitário? Vocês colocaram lá na intenção deles pegarem?", perguntou um usuário. Eliezer, por sua vez, fez questão de responder, e afirmou que ninguém era obrigado a procurar as moedas nos locais mais inusitados. "Não tem que pegar! Pega se quiser! Elas podem pegar na areia, debaixo do sofá, onde elas quiserem", escreveu.

Em outro comentário, o marido de Viih Tube destacou que os funcionários participam de forma voluntária e recebem benefícios durante a competição. "R$ 60 mil, moto zero, uma vez por semana jantar no restaurante que escolher por nossa conta, massagem Nos dias de gravação (três vezes por semana) não trabalham, só trabalham meio expediente e o dia não é descontado. Não foram obrigadas nem coagidas a participar. Estão ganhando seguidores. Elas estão felizes", afirmou.

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