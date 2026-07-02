Parte do teto desaba após rompimento de tubulação no Salgado Filho

Incidente levou ao isolamento da área de check-in no aeroporto de Porto Alegre, mas não deixou feridos nem afetou a operação dos voos - (crédito: Reprodução/Jonathan Heckler)

Um acidente no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, assustou passageiros que estavam no local nesta quinta-feira (02/7). Parte do forro do teto do terminal desabou após o rompimento de uma tubulação no terceiro piso do local.

De acordo com a empresa responsável pela administração do Salgado Filho, a Fraport, a área de check-in foi esvaziada para garantir a segurança de todos. “Por segurança, a energia elétrica foi desligada e algumas áreas foram isoladas", informou a administradora.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O acidente não causou prejuízos à operação dos voos e não deixou feridos.

Confira a nota na íntegra:

"Na manhã de hoje ocorreu o rompimento de uma tubulação no terceiro piso do Aeroporto de Porto Alegre. O problema já foi identificado e as equipes estão atuando na contenção do incidente e recuperação. Por segurança, a energia elétrica foi desligada e algumas áreas foram isoladas. Os acessos para check in e área de embarque estão sendo ajustados à medida que as áreas estão sendo liberadas. Funcionários estão orientando os passageiros em caso de dúvidas. Nenhum voo foi afetado em razão do incidente."