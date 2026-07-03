Delegado da PF morre baleado por PM: veja o que se sabe sobre o caso

A morte do delegado da Polícia Federal Michel Brasil Saliba, confirmada nesta sexta-feira (3/7), colocou sob investigação um episódio ocorrido durante o cumprimento de mandados judiciais em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O policial federal foi atingido por disparos efetuados por um policial militar na manhã de quinta-feira (2/7), durante uma operação contra um esquema de contrabando e lavagem de dinheiro.

O caso mobilizou autoridades federais, levou à decretação de luto oficial de três dias na Polícia Federal e provocou manifestações de pesar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Ministério da Justiça e de entidades representativas das forças de segurança.

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O que aconteceu

Na manhã de quinta-feira (2/7), equipes da Polícia Federal cumpriam mandados de busca e apreensão em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, quando um policial militar efetuou disparos contra os agentes que entravam em um dos imóveis.

Michel Brasil Saliba e outro agente da Polícia Federal foram atingidos pelos tiros. O delegado foi baleado no ombro, o projétil entrou pela região da axila e atravessou as costas. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital São Vicente de Paulo, mas morreu no dia seguinte. O segundo policial recebeu atendimento médico e teve alta.

Ressponsável pelos disparos, o policial militar foi preso em flagrante.

Como ocorreu a operação

A ação foi conduzida pelo Grupo de Investigação para Repressão à Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros (Lafin-RS), que apura um sistema financeiro clandestino utilizado para movimentar recursos ligados ao contrabando de mercadorias provenientes de Miami, nos Estados Unidos.

Segundo a investigação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de bloqueio de contas bancárias de 38 pessoas físicas e jurídicas e do sequestro de 56 imóveis. As medidas foram autorizadas pela 11ª Vara Federal de Porto Alegre.

De acordo com a Brigada Militar, o policial militar que efetuou os disparos não era alvo da operação. Os policiais federais cumpriam um mandado judicial relacionado à esposa dele quando os tiros foram disparados.

Quem é Michel Saliba

Natural de Bagé (RS), Michel Brasil Saliba tinha 39 anos, era casado e deixa esposa e dois filhos.

Delegado da Polícia Federal desde setembro de 2023, ele assumiu, em 24 de abril deste ano, a chefia da Delegacia da Polícia Federal em Chuí (RS), cargo que ocupava até o momento da operação.

Após a confirmação da morte, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, decretou luto oficial de três dias na corporação e informou que acompanhará, ao lado dos demais diretores da instituição, os atos fúnebres em Bagé.



Manifestações de pesar

Em publicação nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas do delegado.

"Nossos policiais federais compõem uma das instituições mais admiradas e respeitadas pelos brasileiros, e uma perda desse tipo nos enche de tristeza."

O Ministério da Justiça e Segurança Pública também lamentou a morte do delegado. Em nota, a pasta reconheceu o trabalho feito pelo agente.

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"O ministro expressa solidariedade aos familiares, amigos e colegas da Polícia Federal, reafirma o compromisso do Governo Federal de prestar todo o apoio necessário neste momento de dor e registra seu reconhecimento pela dedicação, pelo profissionalismo e pelo compromisso do delegado Michel Saliba com a segurança pública e a defesa da sociedade."

A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) também divulgou manifestação de pesar.

"Neste momento de profunda dor, a Fenapef se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho, reafirmando seu respeito e reconhecimento à dedicação e ao compromisso demonstrados pelo colega em sua missão."

A entidade ainda desejou pronta recuperação ao outro policial federal ferido na ocorrência.

O que diz a defesa do PM

A defesa do policial militar, representada pelos advogados José Paulo Schneider e Ricardo Almeida, afirmou que o agente desconhecia que os homens que entraram na residência eram policiais e sustentou que ele reagiu acreditando estar diante de uma invasão.

Em nota, os advogados declararam: "A defesa técnica do Policial Militar lamenta o trágico desfecho desta ocorrência. Registra-se, ademais, o mais sincero respeito por toda a corporação da Polícia Federal, em especial à família enlutada.

Explica-se que o Policial Militar foi afastado da suas funções a pedido próprio, para tratar de interesse particular, envolvendo situação de saúde de sua genitora.

Importante salientar, também, que o Policial Militar sempre ostentou conduta profissional ilibada, possuindo diversos registros positivos em seu histórico funcional."

A Associação Beneficente "Antonio Mendes Filho" dos Servidores da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (ABAMF) informou que o policial estava licenciado das atividades por iniciativa própria para acompanhar o tratamento de saúde da mãe.

Segundo a entidade, o militar não identificou que os homens que arrombaram a porta de sua residência eram policiais federais e reagiu "de forma instintiva para proteção própria e de sua companheira". A associação acrescentou que, após perceber que se tratava de agentes da Polícia Federal, ele teria prestado socorro aos feridos.

