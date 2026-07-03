População vê criminalidade e tráfico como principais problemas do país

A segurança pública, a economia e a corrupção foram os principais problemas apontados pela população brasileira em junho. O tráfico de drogas e a criminalidade ficaram em primeiro lugar no ranking, sendo considerado um dos maiores problemas do Brasil por 66,8% da população. O dado faz parte da pesquisa Latam Pulse Brasil, produzida pela AtlasIntel, em parceria com Bloomberg, divulgada nesta sexta-feira (3/07).

O levantamento ainda mostrou que esse número cresceu significativamente desde abril. Há dois meses, 51,7% da população apontou a criminalidade e o tráfico como o maior problema. Em maio, esse percentual subiu para 62,9%, e agora chegou ao maior número desde o início da série histórica, em outubro de 2024.

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A pesquisa deixou que cada entrevistado escolhesse três opções apresentadas. A corrupção ficou em segundo lugar, com 57,9%. O maior percentual foi registrado em janeiro deste ano (65%) e o menor em abril de 2025 (47%).

Em terceiro lugar no ranking ficou a economia e a inflação. No último mês, 22,5% da população apontou como um dos problemas do Brasil. O número permanece estável desde março. O menor percentual foi registrado em outubro de 2024 (15%).

De acordo com o levantamento, a percepção da população sobre a inflação ficou em 5,8 em junho e em maio, enquanto em abril o índice estava em 6,3.

A pesquisa ouviu 4.999 pessoas a partir dos 16 anos, entre 26/06 e 30/06. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos. Os entrevistados foram recrutados aleatoriamente durante a navegação de rotina na internet.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

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