Ex-mulher do goleiro Bruno deixou carta antes de desaparecer

Dayanne Souza em 2013, no julgamento do goleiro Bruno, no Forum de Contagem, na Grande BH - (crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, deixou cartas em tom de despedida, além do próprio celular, no qual o atual companheiro dela, de 36 anos, encontrou conversas com agiotas, que cobravam dívidas. No passado, ela foi casada com o goleiro Bruno Fernandes: os dois estavam juntos quando o então atleta foi acusado de assassinar a modelo Eliza Samudio, em 2010

Dayanne está desaparecida desde o fim da manhã desta quinta-feira (2/7). O companheiro dela registrou um boletim de ocorrência (BO) na madrugada desta sexta-feira (3/7) junto à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O casal reside em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com informações do BO, Dayanne teria saído residência e deixado os filhos na casa da mãe dela, por volta das 11h. Em seguida, ficou incomunicável.

Se alguém tiver alguma informação sobre o paradeiro de Dayanne, a orientação é acionar o Disque Denúncia (181), a PMMG (190), a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida da Polícia Civil de Minas Gerais (0800-2828-197) ou o Disque 100 (denúncias de violações de direitos humanos).

Relembre o caso

Em 2013, Bruno Fernandes foi condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, com quem havia tido um relacionamento, que resultou no nascimento do filho do casal, Bruninho. A sentença foi de 23 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação do cadáver. Na época, Dayanne acompanhou o julgamento, que foi realizado em Contagem, também na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A modelo era mãe do filho do goleiro e foi assassinada em Minas Gerais, mas o corpo nunca foi encontrado. O atleta obteve progressão para o regime semiaberto em 2019 e, desde janeiro de 2023, está em liberdade condicional.