Ex-goleiro Bruno é preso após dois meses foragido

O ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, foi preso na noite desta quinta-feira (7/5) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Segundo o G1, a captura ocorreu em uma ação conjunta das polícias militares do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, após cerca de dois meses foragido da Justiça.
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Bruno teve a prisão decretada depois de descumprir medidas impostas pela liberdade condicional. Segundo a Justiça, ele viajou ao Acre, em fevereiro deste ano, sem autorização judicial para atuar pelo Vasco-AC e não retornou ao regime semiaberto dentro do prazo determinado.
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O mandado de prisão foi expedido em 5 de março. De acordo com o Ministério Público, além da viagem irregular, Bruno também deixou de atualizar o endereço residencial por cerca de três anos, desrespeitou horários de recolhimento e frequentou locais proibidos pela Justiça, como o Maracanã, durante uma partida do Flamengo, em fevereiro.
O ex-jogador foi preso em 2010 pelo assassinato de Eliza Samudio, desaparecida após cobrar o reconhecimento da paternidade do filho que teve com ele. Em 2013, Bruno foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado.
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Bruno permaneceu em regime fechado entre 2010 e 2019, quando conseguiu progressão para o semiaberto. Em 2023, a Justiça concedeu liberdade condicional ao ex-atleta.
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