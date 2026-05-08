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RIO DE JANEIRO

Ex-goleiro Bruno é preso após dois meses foragido

Condenado pela morte de Eliza Samudio, ex-atleta foi localizado em São Pedro da Aldeia (RJ) após descumprir regras da liberdade condicional

Goleiro Bruno perde liberdade condicional depois de ir a jogo do Flamengo - (crédito: Reprodução / Instagram / @oficialbrunogoleiro)
Goleiro Bruno perde liberdade condicional depois de ir a jogo do Flamengo - (crédito: Reprodução / Instagram / @oficialbrunogoleiro)

O ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, foi preso na noite desta quinta-feira (7/5) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Segundo o G1, a captura ocorreu em uma ação conjunta das polícias militares do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, após cerca de dois meses foragido da Justiça.

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Bruno teve a prisão decretada depois de descumprir medidas impostas pela liberdade condicional. Segundo a Justiça, ele viajou ao Acre, em fevereiro deste ano, sem autorização judicial para atuar pelo Vasco-AC e não retornou ao regime semiaberto dentro do prazo determinado.

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O mandado de prisão foi expedido em 5 de março. De acordo com o Ministério Público, além da viagem irregular, Bruno também deixou de atualizar o endereço residencial por cerca de três anos, desrespeitou horários de recolhimento e frequentou locais proibidos pela Justiça, como o Maracanã, durante uma partida do Flamengo, em fevereiro.

O ex-jogador foi preso em 2010 pelo assassinato de Eliza Samudio, desaparecida após cobrar o reconhecimento da paternidade do filho que teve com ele.  Em 2013, Bruno foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado.

Bruno permaneceu em regime fechado entre 2010 e 2019, quando conseguiu progressão para o semiaberto. Em 2023, a Justiça concedeu liberdade condicional ao ex-atleta.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 08/05/2026 09:48
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