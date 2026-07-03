O guia definitivo para a praia que é um verdadeiro paraíso no Rio

Imagine um cenário onde o azul-turquesa do mar encontra uma areia branca e fina, em um abraço perfeito com a natureza. Bem-vindo às Prainhas do Pontal do Atalaia, um dos cartões-postais mais deslumbrantes de Arraial do Cabo (RJ). Este paraíso, parte da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo – uma importante unidade de conservação federal administrada pelo ICMBio –, na verdade são duas praias que se unem durante a maré baixa, criando uma paisagem de beleza incomparável.
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Como chegar
O acesso ao paraíso pode ser feito de carro, barco-táxi ou a pé, por meio de uma trilha. Veja os detalhes de cada opção:
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De Carro: O caminho é feito por uma estrada de terra que leva ao topo do Pontal. O acesso é controlado e passa pela portaria de um condomínio, onde é cobrada uma taxa de acesso por veículo. O número de veículos permitidos é limitado para evitar impactos ambientais, por isso, chegar cedo é fundamental, especialmente na alta temporada e feriados.
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De Barco-Táxi: Uma alternativa prática é pegar um barco-táxi que parte da Praia dos Anjos. A travessia é rápida e oferece uma vista privilegiada da costa. Importante: desde janeiro de 2026, o ICMBio suspendeu temporariamente o desembarque de grandes embarcações como escunas e catamarãs nas Prainhas. O acesso por barco atualmente está restrito a barcos-táxi de pequeno porte.
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A Pé (Trilha): Para os mais dispostos, uma trilha de intensidade moderada liga a Praia dos Anjos às Prainhas do Pontal do Atalaia.
A famosa escadaria
O grande momento da visita é a descida pela icônica escadaria de madeira. Com mais de 250 degraus, ela funciona como um mirante natural, revelando a cada passo um novo ângulo do mar cristalino. É impossível não parar para tirar fotos e simplesmente admirar a vista espetacular.
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Dicas essenciais para sua visita
O que fazer na praia
As águas calmas e transparentes são perfeitas para um mergulho relaxante e para crianças. Na maré baixa, explore as pedras no canto direito da praia para encontrar a famosa Gruta do Amor, um local popular para fotos românticas.
Melhor horário e infraestrutura
Para aproveitar o cenário completo, com a faixa de areia unindo as duas praias, consulte a tábua de marés e visite o local durante a maré baixa. A infraestrutura na areia é limitada, com algumas barracas que vendem bebidas e petiscos. Por isso, é essencial ir preparado:
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Leve dinheiro em espécie, pois nem todos os vendedores aceitam cartão.
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Leve sua própria água, lanches e um saco para recolher seu lixo.
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Não se esqueça de protetor solar, chapéu e guarda-sol, já que a oferta de sombra é escassa.