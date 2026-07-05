Cachorro tenta comer ponto eletrônico de jornalista ao vivo em Goiás

Apresentadora do 'Jornal do Meio-Dia', de afiliada do SBT, vê cachorro tentando 'comer' seu ponto eletrônico durante transmissão ao vivo em Goiás. - (crédito: Reprodução de 'Jornal do Meio-Dia'/TV Serra Dourada)

A apresentadora Luciana Finholdt, do Jornal do Meio-Dia, da TV Serra Dourada (afiliada do SBT em Goiás), passou por uma situação inusitada na última sexta-feira, 3. Durante a transmissão de uma reportagem ao vivo, um cachorro que estava na rua tentou "comer" o seu ponto eletrônico.

O fato ocorreu na cidade de Trindade, durante a Romaria do Divino Pai Eterno, evento religioso bastante popular na região. Ela conversava com alguns participantes que tocavam berrante em clima de Copa do Mundo quando começou a se mexer, numa tentativa de dança. Foi neste momento que o aparelho, semelhante a um fone de ouvido, caiu no chão.

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Ao reparar na aproximação do cão, a jornalista exclamou, em tom de bom humor, ainda que com certo desespero: "Ele vai comer meu ponto! Não! O cachorro vai comer meu ponto! Gente! Socorro! Solta bebê, solta!"

Um dos entrevistados ajudou a tirar o ponto eletrônico de dentro da boca do animal e o limpou na camisa. Luciana Finholdt ainda "conversou" um pouco com o cachorro: "Obrigada, tá? Preciso dele ponto para continuar a transmissão Risos. Tchau, meu amor!"

"Esse cachorro é gente boa, ele gostou de você", disse o entrevistado. "Vamos botar um nome nele? Aparecido?".