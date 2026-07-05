Luciana Santos lamenta morte do marido e destaca legado político

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, prestou uma homenagem ao marido, o deputado estadual Waldemar Borges (PSB), que morreu na tarde de sábado (4/7), aos 67 anos, em decorrência de um câncer. Em uma publicação nas redes sociais, na manhã deste domingo (5), a ministra descreveu a dor da perda e relembrou a trajetória pessoal e política do parlamentar. O velório teve início às 8h, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). O sepultamento será realizado nesta tarde, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Na mensagem, Luciana afirmou que a morte do marido provocou uma dor comparável apenas à que sentiu com a perda do pai. "É uma dor lancinante, que parece dilacerar a alma", escreveu. A ministra relembrou momentos da convivência do casal, destacando o cuidado de Waldemar com a família, o gosto pela natureza e o prazer em cultivar jardins e observar pássaros, tanto em Gravatá quanto em Brasília.

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Luciana também ressaltou a forma como o deputado enfrentou a doença. Segundo ela, Waldemar permaneceu lúcido durante todo o tratamento e se preocupou em organizar a vida da família e da equipe de trabalho. A ministra destacou ainda a atuação política do marido, afirmando que ele dedicou a vida à defesa da democracia, às causas públicas e à construção de políticas voltadas para melhorar a vida das pessoas. Além da atuação parlamentar, lembrou o apreço de Waldemar pela música, pela poesia, pelas amizades e pela convivência com os filhos e demais familiares.





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Ao encerrar a homenagem, a ministra disse que a família precisará aprender a conviver com a ausência do deputado, mas garantiu que sua memória será preservada. "Wal foi um pai incomparável, o melhor amigo de Walzinho, Mariana e Luana. Foi meu parceiro, meu amor. Ele nos amou com todas as suas forças e nós continuaremos amando ele e honrando sua memória por toda a vida, enquanto o tempo existir", escreveu.