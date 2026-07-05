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Motociclista morre após bater contra mureta de proteção na BR-020

A via precisou ser totalmente interditada para garantir a segurança durante o atendimento

Homem morre após bater em mureta de proteção na BR-020 - (crédito: CBMDF/ Divulgação )
Homem morre após bater em mureta de proteção na BR-020 - (crédito: CBMDF/ Divulgação )

Um motociclista morreu na noite deste sábado (4/7) após bater em um mureta de proteção na marginal da BR-020, em frente ao Taquari, sentido Sobradinho. Um homem não identificado foi encontrado desacordado em parada cardiorrespiratória na via. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) iniciou a reanimação, mas após 50 minutos de manobra, a vítima não resistiu. O óbito foi constatado no local. 

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Quatro viaturas e um helicóptero foram acionados para o acidente. A via precisou ser totalmente interditada para garantir a segurança durante o atendimento. O local ficou aos cuidados da PMDF.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 05/07/2026 13:54
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