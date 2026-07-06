Vai viajar pela BR-040? Saiba os dias de pico e como se preparar

Concessionária Via Cristais mantém obras de recuperação de pavimento na BR-040 durante o período de férias de julho - (crédito: Via Cristais/Divulgação)

O fluxo de veículos na BR-040, no trecho entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO), deve aumentar aproximadamente 15% durante o mês de julho. A estimativa da concessionária Via Cristais, uma subsidiária da VINCI Highways, compara o período de férias com meses de tráfego habitual, como junho e agosto.

A maior movimentação é esperada para a segunda quinzena, com picos programados para os dias 10, 17, 24, 26 e 31 de julho. O dia 17 deve registrar o maior volume, com um tráfego cerca de 50% acima de um dia normal.

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Durante o mês, a concessionária continuará as obras de recuperação do pavimento entre os quilômetros 423 e 533 da pista dupla, no trecho de Curvelo a Belo Horizonte. Também prosseguem os trabalhos de implantação de uma balança de pesagem em movimento (HS-WIN) em Paraopeba, no km 428, com desvio de tráfego no local.

Os serviços são executados, sempre que possível, em horários de menor movimento. Quando necessário, apenas uma das faixas é interditada, mantendo a outra livre para circulação. A sinalização é implantada com antecedência para orientar os motoristas.

Como viajar com segurança

Antes de iniciar a viagem, alguns cuidados simples podem aumentar a segurança no trajeto. A Via Cristais recomenda as seguintes práticas:

faça uma revisão no veículo, com verificação de freios, pneus e iluminação;

transporte crianças sempre com o dispositivo de retenção adequado;

respeite os limites de velocidade e mantenha distância segura do veículo à frente;

evite o uso do celular enquanto dirige;

redobre a atenção em caso de chuva e ao passar por trechos em obras.

Apoio ao motorista na rodovia

Os motoristas que trafegam pela BR-040 contam com o apoio da Via Cristais em todo o percurso. A concessionária dispõe de 14 bases de atendimento distribuídas pela rodovia, equipadas com banheiros, fraldários, água potável, estacionamento e totens de atendimento.

Em caso de necessidade, o atendimento funciona 24 horas por dia pelo telefone 0800 070 0040. Para acompanhar as condições da rodovia em tempo real, os motoristas podem seguir os canais oficiais da concessionária no Instagram e no WhatsApp.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.