BR-040 em obras: A nova era da rodovia em Minas Gerais e em Goiás

A BR-040, uma das rodovias mais estratégicas do país, passa por uma transformação liderada pela Via Cristais, subsidiária da VINCI Highways. Um ciclo de obras e modernização no trecho entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO) busca melhorar a segurança, a fluidez do trânsito e a eficiência no transporte de cargas.
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As mudanças impactam diretamente a rotina de motoristas e caminhoneiros que dependem da via para trabalhar e viajar. O projeto inclui a ampliação de pistas, a instalação de um sistema de pesagem inteligente de caminhões e a criação de pontos de parada para descanso.
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Uma rodovia preparada para o crescimento
A BR-040 funciona como um dos principais corredores logísticos do Brasil, essencial para o escoamento de alimentos, combustíveis e produtos do agronegócio. As obras visam ampliar a capacidade da rodovia, reorganizar acessos urbanos e criar novas vias marginais para separar o trânsito local do fluxo de longa distância.
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Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, entre o Anel Rodoviário e o Ceasa, em Contagem, a capacidade da via será ampliada de duas para quatro faixas por sentido. O trecho também receberá vias marginais e novas passarelas.
Em Cristalina (GO), polo do agronegócio, a rodovia também passará por ampliação e reorganização viária para facilitar o deslocamento de veículos pesados.
Sistema de pesagem em movimento
A partir de junho de 2026, será implantada em Paraopeba (MG) a balança HS-WIM (High-Speed Weigh-in-Motion). O sistema de pesagem de caminhões em movimento funcionará 24 horas por dia, permitindo a fiscalização de 100% dos veículos de carga sem necessidade de parada.
A fiscalização contínua deve reduzir a circulação de carretas com excesso de peso, o que contribui para a segurança e para a preservação do asfalto.
Descanso seguro para caminhoneiros
Também com início previsto para junho de 2026, novos Pontos de Parada e Descanso (PPDs) serão construídos para atender à necessidade de locais seguros para motoristas. As estruturas funcionarão 24 horas por dia e contarão com 100 vagas.
Os locais escolhidos são:
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km 434, em Paraopeba (sentido sul): atende ao fluxo do corredor Sudeste–Nordeste.
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km 51, em Paracatu (sentido norte): ponto estratégico para o transporte entre Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e áreas do agronegócio.
Os PPDs terão banheiros, chuveiros, áreas de alimentação e monitoramento por câmeras, com operação movida a energia 100% limpa. A iniciativa busca reduzir acidentes ligados à fadiga e paradas irregulares em acostamentos.
Novo pavimento e sustentabilidade
Após um primeiro ano de recuperação, 2026 marca o início de intervenções estruturais no pavimento, de Sete Lagoas a Belo Horizonte. O asfalto removido será reciclado e reaproveitado na própria rodovia pela solução RAP (Reclaimed Asphalt Pavement).
Outra técnica utilizada será o asfalto borracha, produzido com pneus reciclados, que aumenta a resistência do pavimento. As intervenções fazem parte de um ciclo de investimentos previsto para os próximos 30 anos de concessão.
“Estamos integrando engenharia de ponta a soluções mais inteligentes, para potencializar a segurança, conectar as necessidades reais das pessoas com tecnologia avançada e uma operação cada vez mais ágil”, afirma Tulio Abi-Saber, CEO da Via Cristais.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.