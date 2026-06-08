BR-040 em obras: A nova era da rodovia em Minas Gerais e em Goiás

A BR-040, rodovia estratégica do país, é modernizada para conectar regiões e impulsionar o desenvolvimento - (crédito: Divulgação/Via Cristais)

A BR-040, uma das rodovias mais estratégicas do país, passa por uma transformação liderada pela Via Cristais, subsidiária da VINCI Highways. Um ciclo de obras e modernização no trecho entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO) busca melhorar a segurança, a fluidez do trânsito e a eficiência no transporte de cargas.

As mudanças impactam diretamente a rotina de motoristas e caminhoneiros que dependem da via para trabalhar e viajar. O projeto inclui a ampliação de pistas, a instalação de um sistema de pesagem inteligente de caminhões e a criação de pontos de parada para descanso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Uma rodovia preparada para o crescimento

A BR-040 funciona como um dos principais corredores logísticos do Brasil, essencial para o escoamento de alimentos, combustíveis e produtos do agronegócio. As obras visam ampliar a capacidade da rodovia, reorganizar acessos urbanos e criar novas vias marginais para separar o trânsito local do fluxo de longa distância.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, entre o Anel Rodoviário e o Ceasa, em Contagem, a capacidade da via será ampliada de duas para quatro faixas por sentido. O trecho também receberá vias marginais e novas passarelas.

Em Cristalina (GO), polo do agronegócio, a rodovia também passará por ampliação e reorganização viária para facilitar o deslocamento de veículos pesados.

Sistema de pesagem em movimento

A partir de junho de 2026, será implantada em Paraopeba (MG) a balança HS-WIM (High-Speed Weigh-in-Motion). O sistema de pesagem de caminhões em movimento funcionará 24 horas por dia, permitindo a fiscalização de 100% dos veículos de carga sem necessidade de parada.

A fiscalização contínua deve reduzir a circulação de carretas com excesso de peso, o que contribui para a segurança e para a preservação do asfalto.

Descanso seguro para caminhoneiros

Também com início previsto para junho de 2026, novos Pontos de Parada e Descanso (PPDs) serão construídos para atender à necessidade de locais seguros para motoristas. As estruturas funcionarão 24 horas por dia e contarão com 100 vagas.

Os locais escolhidos são:

km 434, em Paraopeba (sentido sul): atende ao fluxo do corredor Sudeste–Nordeste.

km 51, em Paracatu (sentido norte): ponto estratégico para o transporte entre Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e áreas do agronegócio.

Os PPDs terão banheiros, chuveiros, áreas de alimentação e monitoramento por câmeras, com operação movida a energia 100% limpa. A iniciativa busca reduzir acidentes ligados à fadiga e paradas irregulares em acostamentos.

Novo pavimento e sustentabilidade

Após um primeiro ano de recuperação, 2026 marca o início de intervenções estruturais no pavimento, de Sete Lagoas a Belo Horizonte. O asfalto removido será reciclado e reaproveitado na própria rodovia pela solução RAP (Reclaimed Asphalt Pavement).

Outra técnica utilizada será o asfalto borracha, produzido com pneus reciclados, que aumenta a resistência do pavimento. As intervenções fazem parte de um ciclo de investimentos previsto para os próximos 30 anos de concessão.

“Estamos integrando engenharia de ponta a soluções mais inteligentes, para potencializar a segurança, conectar as necessidades reais das pessoas com tecnologia avançada e uma operação cada vez mais ágil”, afirma Tulio Abi-Saber, CEO da Via Cristais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.