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TRAGÉDIA

Briga em bar termina com jovem morto em MG após jogo do Brasil

Pai e quatro filhos, apontados como principais suspeitos do homicídio, foram presos pela Polícia Militar após tentarem fugir do estado.

Crime aconteceu após o jogo entre Brasil e Noruega; vítima de 27 anos foi atacada com garrafas e facas, e os cinco suspeitos foram presos pela Polícia Militar - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Crime aconteceu após o jogo entre Brasil e Noruega; vítima de 27 anos foi atacada com garrafas e facas, e os cinco suspeitos foram presos pela Polícia Militar - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O dia em que a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo também ficou marcado pela violência em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Após o fim do confronto entre os times do Brasil e da Noruega, uma briga generalizada resultou na morte de um jovem de 27 anos. O crime aconteceu em frente ao Bar Imperial, na avenida Marginal.

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A Polícia Militar (PM) identificou e prendeu os responsáveis pelo crime nesta segunda-feira (06/7). André Luiz de Paula foi preso em Rio Verde (GO). No dia do crime, o homem estava com seus quatro filhos, todos envolvidos no assassinato. Após ser detido, André confessou que a família pretendia fugir para Barra do Garças (MT). 

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Guilherme de Paula Galvão, Gabriel de Paula Galvão e Geovane de Paula Galvão, filhos de André, foram encontrados pela polícia em Iraí de Minas, no Alto Paranaíba. Enquanto Gustavo de Paula Galvão, irmão deles, foi localizado na zona rural de Ituiutaba.

No dia da briga, a polícia chegou a ser acionada e os oficiais precisaram usar spray de pimenta para neutralizar a confusão, mas outra briga se iniciou logo após a primeira ação dos oficiais. De acordo com autoridades responsáveis pelo caso, quatro homens agrediram a vítima com golpes de garrafas de vidro e facas. 

O jovem, que não foi identificado até o momento de publicação desta matéria, foi socorrido pelos agentes policiais chamados no local e encaminhado a unidade hospitalar mais próxima, mas não resistiu aos ferimentos. 

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 06/07/2026 19:56 / atualizado em 06/07/2026 20:13
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