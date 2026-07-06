Vídeo de crianças queimando álbuns da Copa viraliza após derrota do Brasil

Após a derrota da seleção brasileira neste domingo (05/7), a tristeza tomou conta do torcedor verde e amarelo. O confronto contra a Noruega rendeu um placar de 2x1 para o país nórdico e definiu o maior jejum de títulos em Copa do Mundo para o Brasil, além da pior campanha da seleção desde 1990.

Em meio a revolta e a decepção, registros da torcida brasileira inconsolável inundaram as redes sociais. O jovem Artur Silva acabou viralizando ao compartilhar um desses momentos, um vídeo onde diversas crianças queimam seus álbuns de figurinha da Copa do Mundo.

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Ao som de “Boa Sorte”, de Vanessa Da Mata, as imagens mostram alguns garotos revoltados rasgando cada página de seus álbuns de figurinha e jogando em uma grande fogueira. A atitude levantou debates nas redes sociais, já que alguns internautas criticaram a atitude das crianças e o apoio dos adultos envolvidos, tanto pelo valor gasto quanto pela importância de aprender a lidar com as derrotas e frustrações.

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“O álbum não é da seleção brasileira e sim da copa… Sem sentido nenhum queimar. Penso no adulto que fez a fogueira, quanta maturidade”, escreveu uma pessoa por meio do Instagram. “Estão ensinando de forma errada”, afirmou outro internauta.