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VIOLÊNCIA ANIMAL

Vereadora recebe cachorro morto em caixa e denuncia ameaça no RS

Deza Guerreiro (PP) afirmou que o animal foi enviado ao gabinete como forma de intimidar o mandato ligado à causa animal

Deza classificou o episódio como um
Deza classificou o episódio como um "ato criminoso de violência" - (crédito: Reprodução/Instagram)

A vereadora de Novo Hamburgo (RS), Deza Guerreiro (PP), afirmou ter sido alvo de uma ameaça na manhã desta segunda-feira (6/7). Segundo a parlamentar, um cachorro morto foi enviado a ela dentro de uma caixa endereçada ao gabinete da parlamentar.

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Em publicação no Instagram, Deza classificou o episódio como um "ato criminoso de violência" e disse acreditar que a encomenda teve o objetivo de intimidar o mandato voltado à proteção animal.

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"Eu não vou descansar até descobrir quem foi o autor deste ataque. O que esse sujeito fez é terrorismo. Matar um animal e enviar o seu corpo como mensagem?", escreveu.

A vereadora também afirmou que não pretende recuar diante da intimidação. "Novo Hamburgo não é terra sem lei. Aqui tem uma vereadora da causa animal que não descansará, muito menos ficará quieta diante de ataques como esse", declarou.

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Deza Guerreiro atua como protetora de animais, é fundadora de uma ONG voltada ao resgate animal e, em 2026, assumiu a função de Procuradora da Mulher na Câmara Municipal de Novo Hamburgo.

Até o momento, não há informações sobre a autoria da ameaça nem sobre prisões relacionadas ao caso.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 06/07/2026 20:49 / atualizado em 06/07/2026 20:49
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