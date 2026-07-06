Vereadora recebe cachorro morto em caixa e denuncia ameaça no RS

A vereadora de Novo Hamburgo (RS), Deza Guerreiro (PP), afirmou ter sido alvo de uma ameaça na manhã desta segunda-feira (6/7). Segundo a parlamentar, um cachorro morto foi enviado a ela dentro de uma caixa endereçada ao gabinete da parlamentar.
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Em publicação no Instagram, Deza classificou o episódio como um "ato criminoso de violência" e disse acreditar que a encomenda teve o objetivo de intimidar o mandato voltado à proteção animal.
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"Eu não vou descansar até descobrir quem foi o autor deste ataque. O que esse sujeito fez é terrorismo. Matar um animal e enviar o seu corpo como mensagem?", escreveu.
A vereadora também afirmou que não pretende recuar diante da intimidação. "Novo Hamburgo não é terra sem lei. Aqui tem uma vereadora da causa animal que não descansará, muito menos ficará quieta diante de ataques como esse", declarou.
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Deza Guerreiro atua como protetora de animais, é fundadora de uma ONG voltada ao resgate animal e, em 2026, assumiu a função de Procuradora da Mulher na Câmara Municipal de Novo Hamburgo.
Até o momento, não há informações sobre a autoria da ameaça nem sobre prisões relacionadas ao caso.