Bronquiolite: exposição simula dificuldade de um bebê para respirar

Público interage com os estandes informativos da mostra Agir Agora: Bronquiolite em Bebês na Câmara dos Deputados - (crédito: Divulgação)

A Câmara dos Deputados recebe a exposição Agir Agora: Bronquiolite em Bebês entre 6 e 9 de julho. A iniciativa busca promover conhecimento e conscientização sobre os impactos e riscos da doença em bebês e ocorre no Hall da Taquigrafia, em uma parceria entre o gabinete do deputado Juarez Costa (Republicanos-MT) e a Fundação ProAr.

A bronquiolite tem o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) como uma de suas principais causas. O vírus representa um desafio para a saúde pública brasileira e é uma das principais razões para a hospitalização de bebês com menos de 12 meses.

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Todos os bebês podem estar sob risco de infecção por VSR durante o primeiro ano de vida, sejam eles prematuros ou nascidos a termo. No Brasil, o vírus circula por um período prolongado, geralmente de fevereiro a agosto, com variações regionais, exercendo pressão constante sobre os serviços de saúde.

Uma experiência sensorial e informativa

A exposição traduz dados em uma experiência tangível para o público. Em uma das estações, os visitantes simulam a dificuldade respiratória de um bebê com bronquiolite ao tentar ler um painel enquanto respiram por um canudo com o nariz tapado.

Outra parte da mostra inclui um "relógio" digital que demonstra o impacto financeiro contínuo da doença no país por minuto. Por meio de QR Codes, os visitantes também podem acessar depoimentos de famílias que vivenciaram o impacto da bronquiolite.

A conscientização é fundamental para proteger as populações mais vulneráveis, como bebês prematuros e crianças com comorbidades cardíacas, pulmonares ou condições de imunocomprometimento. Esses grupos possuem maior risco de evolução para quadros graves devido à imaturidade de seus sistemas imunológico e respiratório.

Atualmente, o SUS já disponibiliza estratégias de imunização específicas para esses grupos de risco, o que reforça a importância de as famílias buscarem informação e acesso em tempo oportuno.

Participe



Evento: Exposição “Agir Agora: Bronquiolite em Bebês”

Local: Câmara dos Deputados, Hall da Taquigrafia.

Data: 6 a 9 de julho de 2026.

Entrada: Gratuita e aberta ao público.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.