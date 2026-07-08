Dois homens são presos por tortura e agressões em Minas

A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão - (crédito: Reprodução/PCMG)

Dois homens de 24 e 27 anos, suspeitos de envolvimento em crimes de tortura, ameaça e lesão corporal contra um homem de 36 anos, foram presos pela Polícia Civil (PCMG) na manhã dessa segunda-feira (6/7), em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão que resultaram no confisco de dois aparelhos celulares.

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A ação foi desencadeada após a corporação tomar conhecimento de imagens que registravam a vítima sendo violentamente agredida. A partir da análise do material, os investigadores reuniram elementos que apontaram a participação de suspeitos no episódio, o que fundamentou o pedido de medidas cautelares à Justiça.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra os dois investigados. Eles foram localizados e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, a investigação busca esclarecer as circunstâncias em que ocorreram as agressões, além de identificar a motivação do crime e a eventual participação de outras pessoas. Os celulares apreendidos serão submetidos à perícia e poderão fornecer informações relevantes para a apuração dos fatos.

O caso ganhou atenção após a divulgação de vídeos nas redes sociais que mostravam a vítima sendo atacada. As imagens serviram como ponto de partida para a abertura do inquérito policial que culminou na operação desta semana.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tortura, ameaça e lesão corporal.