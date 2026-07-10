Quina, Lotofácil, Lotomania, Dupla Sena e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (10/7), seis loterias: os concursos 7062 da Quina; o 3732 da Lotofácil; o 2948 da Lotomania; o 2981 da Dupla Sena; o 1242 da Super Sorte e o 871 do Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10.739.824,96, teve os seguintes números sorteados: 15-50-63-19-42.

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A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2.000.000,00 para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 07-16-24-25-03-19-08-22-02-20-11-23-18-13-17.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 4.085.353,06, a Lotomania apresentou os seguintes números: 17-00-84-09-20-88-25-18-68-85-06-98-34-51-37-36-97-43-54-04.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 42-44-18-04-41-05 no primeiro sorteio; 41-31-01-36-02-42 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 591.191,80 no primeiro sorteio e R$ 45.407,82 no segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 650.000,00 , o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 28-14-09-12-29-06-07. O mês da sorte é Maio.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 3.000.000,00 , a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 4

Coluna 3: 0

Coluna 4: 8

Coluna 5: 3

Coluna 6: 6

Coluna 7: 7

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.