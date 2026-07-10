Por que Vit Viana bebe 8 litros de água por dia antes da entreia

"Físico mais flat dos últimos dias, mas agora é hora de encher!", publicou nas redes sociais. - (crédito: Reprodução/Instagram)

Vit Viana está nos últimos ajustes antes de estrear no fisiculturismo. A influenciadora e mulher do campeão do Mr. Olympia Ramon Dino sobe ao palco pela primeira vez neste sábado (11/7), durante o Eduardo Corrêa Classic, em Camboriú (SC), onde disputará a categoria Wellness.

Nas redes sociais, a atleta tem compartilhado detalhes da preparação para a estreia. E um dos aspectos que mais chamou a atenção foi a quantidade de água consumida diariamente: oito litros.

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Em alguns momentos do dia, como no fim da manhã e no início da tarde, Vit chega a beber dois litros de uma só vez. À noite, a ingestão diminui e termina por volta das 21h, quando ela consome cerca de 700 ml.

A ingestão elevada de água faz parte da estratégia adotada por muitos atletas na semana que antecede competições de fisiculturismo, conhecida como peak week (semana de pico). Os protocolos variam de acordo com cada treinador e atleta e costumam combinar ajustes na hidratação, na alimentação e no consumo de sódio para tentar otimizar a aparência muscular no dia da competição.

Outra mudança na rotina aconteceu na quinta-feira (9/7), quando Vit revelou ter iniciado o chamado carb up, fase em que a ingestão de carboidratos é aumentada após um período de dieta com baixo consumo desse nutriente.

"Físico mais flat dos últimos dias mas agora é hora de encher!!!", publicou.

No fisiculturismo, essa estratégia busca repor os estoques de glicogênio dos músculos. Como cada grama de glicogênio retém água dentro da célula muscular, o resultado esperado é um aspecto mais cheio e volumoso no palco, sem perder a definição conquistada durante a preparação.

A estreia marca o fim de uma preparação iniciada há cerca de dois anos. Após a competição em Camboriú, ela já tem outro desafio marcado: disputar um campeonato em Curitiba (PR).