InícioBrasil
MEDICAMENTO FALSO

Anvisa determina apreensão de lotes falsificados de Mounjaro

Medida proíbe venda, distribuição e uso de medicamentos irregulares e também veta 18 produtos naturais de duas empresas, além do Mega Viril Lótus Nutri

Medida proíbe venda, distribuição e uso de medicamentos irregulares e também veta 18 produtos naturais de duas empresas, além do Mega Viril Lótus Nutri - (crédito: Freepik)
Medida proíbe venda, distribuição e uso de medicamentos irregulares e também veta 18 produtos naturais de duas empresas, além do Mega Viril Lótus Nutri - (crédito: Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de lotes falsificados de Mounjaro, medicamento utilizado para tratar obesidade e diabetes tipo 2, nesta sexta-feira (10/7). Os produtos não podem ser vendidos, distribuídos ou utilizados.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com a agência, a empresa responsável pelo produto original denunciou ter identificado produtos com características distintas ao medicamento verdadeiro sendo disponíveis no mercado, como a utilização de número de série incompatível com o lote informado, erro na grafia do rótulo, além do dispositivo incompatível com o produto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os lotes afetados foram: Mounjaro 10mg 855044 e Mounjaro 15mg D880403, MJR 257 e D854901. A decisão da Anvisa ainda determina a apreensão de medicamentos sem registro, notificação ou cadastro, fabricados por empresas sem autorização de funcionamento.

A mesma medida anunciada nesta sexta-feira proibiu 8 produtos da marca PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. Me, CNPJ: 12.316.032/0001- 80, e 9 produtos da Bálsamos Jes Suplemento Natural Ltda, CNPJ: 48.244.369/0001-76. Além do Mega Viril Lótus Nutri, fabricado pela Muwiz Indústria e Laboratório Ltda., CNPJ: 08.787.804/0001-94). Confira a lista:

 PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. Me

  • Dia Forte Lótus Nutri  

  • Tribulus Terrestris com Maca Natumix  

  •  Amora Branca Natumix  

  • Sucupira Natumix  

  •  Espinheira Santa Natumix  

  •  Mounjaro Natumix  

  • Ora Pro Nóbis Natumix  

  • Ozempic Natural Natumix 

Bálsamos Jes Suplemento Natural Ltda

  • Calm Je's 

  • Lipo Je's 

  • Bálsamo Je's Algas Marinhas 

  • Cura Je's 

  • Milagroso 

  • Liberta Álcool Je's 

  • Virtuosa Je's 

  • Ouvido Bem Je's 

  • Bálsamo Je's Colmavit 2

O Correio tenta contato com as empresas responsáveis. O espaço permanece aberto. 

Alerta

Em nota conjunta, a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso) reforçam que pacientes devem utilizar exclusivamente medicamentos registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O posicionamento foi motivado pelo aumento da circulação, no Brasil, de versões alternativas de medicamentos à base de análogos de GLP-1 e GIP, como semaglutida e tirzepatida, frequentemente importadas do Paraguai sem autorização da Anvisa.

Segundo as entidades, embora esses produtos possam ser legalmente comercializados naquele país, essa autorização não tem validade em território brasileiro. A nota destaca ainda que o comércio desses medicamentos movimenta milhões de dólares na fronteira entre os dois países e vem crescendo nos últimos meses.

As sociedades médicas afirmam que medicamentos biotecnológicos como semaglutida e tirzepatida exigem processos de fabricação altamente complexos, com rígido controle de qualidade para garantir identidade molecular, pureza, estabilidade, esterilidade e desempenho clínico.

Como são administrados por via subcutânea, também dependem de condições adequadas de armazenamento e transporte. Esses requisitos, ressaltam as entidades, fazem parte do processo de avaliação conduzido por agências reguladoras como a Anvisa e a agência norte-americana FDA.

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 10/07/2026 18:28
SIGA
x