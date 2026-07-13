Homem que chutou filha de 3 anos é indiciado por tortura no PR

O investigado permanece preso preventivamente; a Justiça concedeu medidas protetivas para a mãe e para os dois filhos - (crédito: Reprodução redes sociais)

A Polícia Civil do Paraná indiciou, nesta segunda-feira (13/7), o homem filmado agredindo a própria filha, de 3 anos, com um chute no rosto em Francisco Beltrão (PR). O caso ocorreu em 5 de julho, e o investigado responderá pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e tortura. Ele permanece preso preventivamente.

Em depoimento à polícia, o suspeito admitiu ter cometido a agressão e afirmou que sua reação foi provocada pelo choro e pelos gritos da criança. Conforme a investigação, o indiciamento também leva em consideração outros episódios de violência praticados contra os filhos.

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Segundo a Polícia Civil, o inquérito reuniu imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e avaliações psicológicas que apontam para um histórico de agressões recorrentes dentro do ambiente familiar.

Investigação aponta outras agressões

Além do episódio registrado em vídeo, os investigadores apuraram que, em 2 de julho, o outro filho do suspeito, de 5 anos, teria sido atingido no rosto com um pedaço de madeira. Fotografias das lesões foram recolhidas e encaminhadas para a elaboração de um laudo pericial indireto. Em razão desse caso, o homem também foi indiciado por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

O delegado Ricardo Moraes, responsável pelo inquérito, informou ainda que a apuração identificou a aplicação frequente de castigos considerados abusivos às crianças.

"Informações colhidas indicam que o suspeito determinava que as duas crianças ajoelhassem sobre tampinhas de garrafa, milho e feijão como forma de castigá-las”, contou.



De acordo com a corporação, o sofrimento físico e psicológico provocado por essas punições fundamentou o indiciamento pelo crime de tortura. A Justiça também concedeu medidas protetivas em favor da mãe das crianças, dos dois filhos, de familiares e de testemunhas.

Relembre o caso

O caso veio à tona após câmeras de segurança registrarem o momento em que o homem caminhava por uma rua acompanhado de duas crianças. Nas imagens, ele demonstra irritação e desfere um chute no rosto da filha de 3 anos, que cai no chão em decorrência do impacto.

Na quarta-feira (8/7), o investigado compareceu à delegacia, onde confessou a agressão. Segundo a Polícia Civil, a menina foi submetida a exame de corpo de delito para avaliação das lesões sofridas.